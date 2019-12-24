السودان.. أمر بالقبض على الداعية عبدالحي يوسف

أصدرت النيابة العامة في السودان، أمر قبض في مواجهة إمام مسجد (خاتم المرسلين) عبد الحي يوسف، بعد أن دونت منظومة زيرو فساد بلاغًا في مواجهته.

وقال رئيس منظومة (زيرو فساد) نادر العبيد، للجزيرة مباشر، إنه تم تقديم شكوى ضد عبد الحي يوسف لاستلامه مبلغا من المال من الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، في حين صدر أمر قبض ضد عبد الحي يوسف من محكمة الثراء الحرام.

من ناحية أخرى قال، عمر عبد الحي نجل الداعية، في اتصال هاتفي مع الجزيرة مباشر إنه ليست لديهم أي معلومات حول الخبر، وأوضح أنهم اطلعوا عليه كغيرهم، وقال "منظمة زيرو فساد كاذبة ولدينا تجربة في كذبها على الشيخ في قضايا سابقة".

وفي ذات السياق، قال مصدر في نيابة الثراء الحرام رفض الإفصاح عن اسمه" إن النيابة أصدرت، أمس أمر قبض بحق عبد الحي يوسف لاستلامه مبلغ خمسة ملايين دولار من الرئيس المعزول عمر البشير لكن لم يتم التنفيذ حتى الآن.

وكان النائب العام السوداني قد كشف، عن استدعاء كل شخص ذكر اسمه في تحقيقات البشير باستلام مبالغ مالية موضوع الدعوى، واعتبر أن المحكمة أصدرت حكماً في المبالغ التي ذكرها البشير في جلسات محاكمته ما يعني أن مستلمي تلك الأموال مدانون.

وأشار الحبر في مؤتمر صحفي في الخرطوم يوم الأحد إلى فتح تحقيق حول الجهات والأشخاص الذين استلموا أموالاً من الرئيس المعزول وقال " فتحنا تحقيقا حول استلام عبد الحى يوسف، أموالا من البشير".

وأعلنت النيابة عن اعتزامها استدعاء مستلمي تلك الأموال للتحري وفي حال عدم مثولهم أمامها ستقوم بفتح دعاوى تحت المادة 194 من القانون الجنائي.