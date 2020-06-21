الولايات المتحدة
الأحد 21 يونيو 2020 15:18

السلّم والحذاء وربطة العنق.. ترمب يدافع عن حالته الصحية (فيديو)

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمام تجمع انتخابي لأنصاره في أوكلاهوما
رويترز
نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أنباء متداولة حول صحته أثناء مشاركته في حفل بدت عليه خلاله أمارات التعب، مؤكدًا أمام تجمع انتخابي لأنصاره، مساء السبت، أنه بصحة جيدة.

وفي تولسا بولاية أوكلاهوما، حيث أقيم أول مهرجان انتخابي لترمب منذ أكثر من ثلاثة أشهر حين جمدت في الولايات المتحدة كل التجمعات بسبب تفشّي وباء كوفيد-19، قال ترمب "إذا كانت هناك مشكلة سأبلغكم بها".

وخصص ترمب جانبًا من خطابه في تولسا للرد على هذه التساؤلات بشأن صحته، متهكمًا على منتقديه ومهاجمًا "وسائل الإعلام المضللة"، ومقلدًا الخطوات التي قام بها في ويست بوينت من طريقة السير بخطى بطيئة إلى إلقاء التحية مئات المرات على الخريجين إلى طريقة شربه الماء من كأس ما لبث أن رماها جانبًا على وقع تصفيق أنصاره.

وقال ترمب عندما لاحظ الناس أنه يبدو وأنه يواجه صعوبة في شرب الماء من كوب المياه عندما رفعها بيديه الاثنتين مبررًا "لا أريد أن يبلل الماء رابطة العنق!"، ثم قام بشرب الماء بيد واحدة ليثبت أنه يستطيع القيام بذلك.

وبرر ترمب أمارات التعب التي ظهرت عليه بالقول إنه يومها سار مسافة طويلة لتفقد مباني الأكاديمية العسكرية ثم ألقى خطابًا مطولا ثم ألقى التحية "600 مرة" تحت شمس حارقة أصيب "من جرائها بحروق جلدية"، مشبهًا حركة رفع يمناه لإلقاء التحية العسكرية وخفضها 600 مرة بحركة "رفع الأثقال لكن من دون أثقال".

كما عزا ترمب الصعوبة التي واجهها يومها في السير إلى نعل الحذاء الذي كان ينتعله يومها، مشيرًا إلى أنه حذاء "جيد إذا كان المرء يمشي على أسطح مستوية، لكنه ليس جيدًا لمسار منحدر".

وأضاف "لم يكن هناك درابزين... كان الممر أشبه بحلبة تزلج. قلت للجنرال: لدي مشكلة... لا يمكنني السير على هذا الممر من دون أن أقع على مؤخرتي"، وتابع "لم يكن بإمكاني أن أسقط على مرأى من وسائل الإعلام المضللة".

وفي خطابه، اتهم الرئيس الجمهوري (74 عامًا) منافسه الديمقراطي في الانتخابات المقررة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل جو بايدن (77 عامًا) بأنه يعاني من خطب في صحته، مضيفًا "هذا أمر بوسعي أن أؤكده لكم".

وكانت علامات استفهام عديدة طرحت حول صحة ترمب في عيد ميلاده الرابع والسبعين، وذلك بعد أن بدت عليه أمارات التعب خلال حفل تسليم شهادات عسكرية لخريجي أكاديمية وست بوينت العسكرية المرموقة قرب نيويورك.

وعند مغادرته المنصة، بدا أنه يواجه صعوبة في النزول، وكانت خطواته حذرة. وأشارت وسائل إعلام إلى استعماله كلتا يديه لحمل كوب ماء خلال الخطاب، كما واجه صعوبة في نطق اسم بطل الحرب العالمية الثانية الجنرال دوغلاس ماكارثر.

وكان ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي تداولوا مقاطع مصورة لترمب، وقد ظهر في أوضاع غير مستقرة خلال حفل تخرج طلاب الأكاديمية العسكرية في "ويست بوينت" بنيويورك الأسبوع الماضي.

وظهر وهو يهبط على سلم متحرك وهو غير قادر على التحكم في توازنه مرات عديدة مما خُيل أنه قد يقع أكثر من مرة.

وعقّب ترمب حينها على هذا المشهد في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر قائلًا "السلم المتحرك الذي قمت بالنزول عليه كان طويلًا جدًا وشديد الانحدار ولم يكن له حاجز للاتكاء عليه؛ وكان زلقًا للغاية أيضًا؛ وآخر شيء كنت سأقوم بفعله هو أن "أسقط" لكي تستمتعوا بالأخبار الزائفة؛ في آخر عشر أقدام لقد ركضت حتى الوصول لمستوى الأرض".

وقد أظهر مقطع آخر ترمب خلال الاحتفال وهو غير قادر على رفع كوب ماء بيد واحدة لكي يشرب، مما دفعه لرفع يديه الثانية لكي يُمسك الكوب بيديه الاثنتين، مما دفع مغردون في التشكيك في القدرات الصحية للرئيس الأمريكي وصولًا إلى عدم أهليته لمنصب الرئاسة.

وشارك أحدهم بتغريدة سابقة لترمب وهو يستهزأ بالرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في موقف مشابه للنزول على السلم.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قام ترمب بزيارة مجهولة الأسباب لمستشفى عسكري قرب واشنطن خارج جدول أعماله. وسرت حينها شائعات قالت إن سبب الزيارة آلام في الصدر قد تكون مؤشرًا على مشاكل في القلب.

لكن البيت الأبيض عزا يومها تقديم موعد الفحص السنوي الروتيني الى اكتظاظ جدول أعمال 2020، وأكد طبيب ترمب أنه لم يتم "تشخيصه أو معالجته من مشاكل طارئة أو حادة".

وبرزت شكوك أخرى عند زيارة الرئيس نهاية مايو/أيار، مقبرة أرلينغتون العسكرية، التي تضم رفات جنود قتلوا في الميدان، حيث بدا أنه يواجه صعوبات في الوقوف بدون حركة.

المصدر
الجزيرة مباشر
فرانس برس
خدمة سند

اقرأ أيضا

Thumbnail
مصر: نشطاء يقارنون بين تعامل السيسي مع ملفي ليبيا وإثيوبيا
Thumbnail
هل مصر جاهزة للحرب؟!
Thumbnail
قلق وزحام وكورونا.. هكذا بدت أجواء اختبارات الثانوية العامة في مصر (فيديو)
Thumbnail
مستشار أردوغان: تهديدات السيسي فارغة ولا تهمنا (فيديو)
Thumbnail
مسؤول يمني: السعودية والإمارات تتقاسمان السيطرة على بلادنا

الأكثر قراءة

  1. مصر: نشطاء يقارنون بين تعامل السيسي مع ملفي ليبيا وإثيوبيا
  2. قلق وزحام وكورونا.. هكذا بدت أجواء اختبارات الثانوية العامة في مصر (فيديو)
  3. مستشار أردوغان: تهديدات السيسي فارغة ولا تهمنا (فيديو)
  4. مسؤول يمني: السعودية والإمارات تتقاسمان السيطرة على بلادنا
  5. متحدث عسكري: ليبيا بالكامل خط أحمر على السيسي (فيديو)