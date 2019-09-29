السلطات المصرية تعيد اعتقال الناشط علاء عبد الفتاح
إعادة اعتقال
- الناشطة الحقوقية منى سيف قالت على تويتر إن السلطات المصرية اعتقلت شقيقها علاء عبدالفتاح، الذي سبق أن قضى 5 سنوات في السجن.
- منى اتهمت قسم شرطة الدقي في محافظة الجيزة، بأنه اختطف شقيقها، وأنه يزعم أن علاء "كان قد خرج من القسم".
علاء اتقبض عليه تاني ومنتظر يظهر قدام نيابة أمن الدولة— Mona Seif (@Monasosh) September 29, 2019
قسم الدقي عشان يريح نفسه بيدعي ان علاء خرج خر طليق في معاده ٦ص لكن كونه خرج على مأمورية كبيرة والعربيات منتظراه تقبض عليه وتخفيه دي حاجة ما تخصهمش طبعا
المهم الخلاصة: رجعنا لدوامة الحبس تاني واخدوا علاء #FreeAlaa
فعلاء اتخطف من المراقبة من #قسم_الدقي ومش معروف هو فين والقسم بلغونا انه رايح نيابة أمن الدولة وادينا مستنيين اي معلومة تبان تطمنا عليه بجد مش كلام الداخلية اللي بيتغير كل ربع ساعة #علاء_فين #FreeAlaa— Mona Seif (@Monasosh) September 29, 2019
- المحامي والناشط الحقوقي خالد علي، أكد اعتقال عبد الفتاح، ونقله إلى مكان غير معلوم.
- علي كتب على فيسبوك، نقلا عن والدة علاء عبدالفتاح "ليلى سويف"، التي أكدت اعتقال نجلها رغم وجوده بقسم الشرطة لتنفيذ حكم المراقبة بحقه بعد إخلاء سبيله.
- علي: بعد دقائق تمكنت منى من الدخول للقسم للسؤال عن شقيقها فأخطروها بأنه مقبوض عليه وتم ترحيله لنيابة أمن الدولة للتحقيق معه.
خمس سنوات في السجن
- في مارس/آذار الماضي، أفرجت السلطات المصرية، عن علاء عبدالفتاح أحد رموز ثورة يناير، بعد سجنه 5 سنوات إثر اعتقاله في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2013، بتهمة التحريض على التظاهر ضد قانون محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري بدستور 2014 أمام مجلس الشورى.
- علاء قضى عقوبة الخضوع للمراقبة الأمنية التي تفرض عليه المبيت بقسم الشرطة من السادسة مساء إلى السادسة صباحا، بموجب الحكم النهائي الصادر عليه في القضية ذاتها.
احنا ما نعرفش علاء فين— Mona Seif (@Monasosh) September 29, 2019
قسم الدقي ادعى انه رايح نيابة أمن الدولة
بس هم قبلها بدقايق ادعوا انه خرج من نفسه في معاد المراقبة رغم ان ماما برة منتظراه
فاحنا لحد دلوقتي بيتقالنا كلام وماعندناش اي معلومة جد، ولحد ما المحامين يشوفوه في النيابة علاء مخطوف من امن الدولة بمساعدة قسم الدقي
حملة اعتقالات
- إعادة اعتقال عبدالفتاح تأتي في وقت تشهد فيه مصر حملة اعتقالات واسعة، على خلفية خروج احتجاجات ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعا إليها الفنان والمقاول محمد علي الذي بث في الفترة الأخيرة فيديوهات اتهم فيها قيادات في الجيش بالفساد وإهدار المال العام.
ارحل يا سيسي— Hana (@hana_nsc) September 28, 2019
هذا هو مطلب الشعب المصري الآن
القاهرة
#موعدنا_بعد_الماتش pic.twitter.com/m5i0NHFhMQ
- مساء الخميس الماضي، أعلنت النيابة المصرية استجواب نحو ألف مشارك في الاحتجاجات التي انطلقت يوم 20 من الشهر الجاري، وقالت إنهم شاركوا في التحريض على التظاهر بالميادين والطرق العامة بـ 5 محافظات مؤخرًا، لكن منظمات حقوقية محلية ودولية تحدثت عن احتجاز أكثر من ألفي شخص.
- يوم الجمعة الماضي، شهدت مصر مظاهرات في مدن مصرية عدة ضد السيسي، لكن السلطات أغلقت جميع الطرق المؤيدة لميدان التحرير في القاهرة، ونشرت قوات ضخمة لمنع المتظاهرين من الاحتجاج، بينما فتحت الطرق لخروج مظاهرات مؤيدة للسيسي.