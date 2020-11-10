مصر
الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 15:03

السلطات المصرية تعتقل أحد أشهر الدعاة في محافظة الإسكندرية

السلطات المصرية تعتقل أحد أشهر الدعاة في محافظة الإسكندرية
مواقع التواصل
أكدت مصادر (للجزيرة مباشر) اعتقال الداعية الإسلامي الشيخ حسنى جبريل (٨٢ سنة) الذي يقيم في الإسكندرية وزوج ابنته عصام جابر.

وأعلن خميس جابر شقيق زوج ابنة الشيخ في حسابه على فيسبوك، خبر اعتقال السلطات المصرية للداعية الشيخ حسنى جبريل في الإسكندرية وزوج ابنته عصام جابر.
وقال" منذ قليل، اعتقال الحاج حسنى جبريل (٨٢ سنة) وزوج بنته أخويا عصام جابر."
واشار الصحفي إسلام عقل، إلى واقعة الاعتقال وقال" السيسي يعتقل رجل القرآن المربي الشيخ حسني جبريل، البالغ من العمر ٨٥ عاماً، أحد أشهر الدعاة في محافظة الإسكندرية".

 

سجل حقوق الإنسان في مصر

وكثيرا ما يتعرض ملف حقوق الإنسان في مصر للانتقاد من قبل منظمات ومؤسسات دولية، بسبب الاعتقالات والإخفاء القسري للناشطين والصحفيين.
وفي يونيو/حزيران 2019، نشرت منظمة العفو الدولية تقريراً  دانت فيه، القيود الشديدة التي فرضتها السلطات المصرية على حرية التعبير والتجمع.


ودان التقرير في ذلك الوقت، الاستخدام الواسع النطاق للاحتجاز التعسفي، والتعذيب، والاختفاء القسري، والمحاكمات الجائرة، وظروف الاحتجاز المزرية.

وفي جلسة سابقة للاستعراض الدوري الشامل لسجل مصر في 2014، قبلت مصر 237 توصية من أصل 300 توصية بشأن حقوق الإنسان المقدمة إليها من قبل الدول.
ومع ذلك، يشير تحليل منظمة العفو الدولية إلى أن السلطات، اعتمدت إجراءات أكثر قمعاً وأشد تقييداً للحقوق الأساسية، والحريات.


 

المصدر
الجزيرة مباشر
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مصر
اعتقالات
حقوق الإنسان
انتقادات
منظمة العفو الدولية
داعية إسلامي

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