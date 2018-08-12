السعودية
الأحد 12 أغسطس 2018 16:20

السلطات السعودية تعتقل الشيخ ناصر العمر

الشيخ ناصر العمر، الأستاذ بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
الشيخ ناصر العمر، الأستاذ بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
قال نشطاء حقوقيون إن السلطات السعودية اعتقلت الشيخ ناصر العمر ليلتحق بقائمة طويلة من المعتقلين من الناشطين السياسيين والحقوقيين والعلماء والدعاة في المملكة.

ونشر حساب "معتقلي الرأي" على موقع "تويتر" اعتقال العمر، الأستاذ بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، في مكة المكرمة يوم الثلاثاء الماضي.

وقال إن حساب الرجل الشخصي على تويتر توقف عن التغريد بعد اعتقاله، وإنه منع من السفر منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

وذكر حساب "معتقلي الرأي" أنه منذ سبتمبر/أيلول من العام الماضي اعتقل ما لا يقل عن 16 من أساتذة جامعة الإمام.

وكان حساب معتقلي الرأي على "تويتر" تحدث أمس عن أنباء تفيد باعتقال أحمد العماري، عميدِ كلية القرآن الكريم بجامعة المدينة المنورة سابقا، مع أحد أبنائه بعد دهم منزله.

المصدر
الجزيرة مباشر
كلمات مفتاحية
السعودية
اعتقالات
ناصر العمر

اقرأ أيضا

Thumbnail
تعرف على قصة بحر قزوين الغني بالنفط والكافيار
Thumbnail
الدول الخمس المطلة على بحر قزوين توقع اتفاقاً تاريخياً

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم