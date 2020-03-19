الخميس 19 مارس 2020 22:55
السفير الفرنسي بالقاهرة: مصر مقبلة على أسابيع صعبة بسبب فيروس كورونا[فيديو]
قال ستيفان روماتيه السفير الفرنسي بالقاهرة إن مصر تستعد لمواجهة أسابيع صعبة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).
وفي رسالة بثها السفير على الحساب الرسمي للسفارة على تويتر، وجه خطابه للرعايا الفرنسيين في مصر قائلا إن "أمام مصر أسابيع صعبة، وسيكون أمام إمكاناتها الطبية تحدٍ صعب".
وأضاف أن مصر ستواجه عزلة مثل باقي بلدان العالم بسبب تفشي الوباء، مؤكدا على استعداد السفارة تقديم المساعدة لكافة الرعايا.
وفي مصر، بلغ عدد الحالات المسجلة 256 حالة، تعافى منها 28 حالة، وتوفيت 7 حالات.
المصدر
الجزيرة مباشر
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