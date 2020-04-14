الثلاثاء 14 أبريل 2020 19:54
السفير البريطاني في بغداد يطبخ طبقا عراقيا شهيرا (فيديو)
نشر السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي مقطع فيديو على حسابه في تويتر وهو يطهو طبق "الدولمة" الشهير في العراق.
وشكر هيكي الجمهور العراقي على مواقع التواصل على النصائح التي قدموها له قبل إعداد الطبق، داعيا العراقيين إلى البقاء في المنزل للحد من تفشي فيروس كورونا.
وظهر السفير خلال الفيديو خلال مراحل إعداد الطبق من تجهيز الخضروات وإضافة البهار للحم ثم حشو الخضروات من الباذنجان والكوسا والفلفل.
وقال هيكي إن هذه هي المرة الأولى التي يطبخ فيها هذا الطبق.
وبعد طهي الطبق قال السفير ومعه اثنتين من المساعدات إن طعم الطبق "لذيذ".
هذه اول مرة اطبخ بيها دولمة. اشكركم على كل النصائح الي قدمتوها. طعمها كلش طيب! متأسف سويت هواية اخطاء من طبختها هالمرة بس رح احاول المرة الجاية تكون احسن 👨🍳🇮🇶🍽 #ابقى_في_المنزل @UKinIraq pic.twitter.com/NtyCzxMUyH— Stephen Hickey (@sblhickey) April 14, 2020
ووعد السفير البريطاني متابعيه بأن تكون المحاولة المرة القادمة أفضل.
المصدر
الجزيرة