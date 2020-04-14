العراق
الثلاثاء 14 أبريل 2020 19:54

السفير البريطاني في بغداد يطبخ طبقا عراقيا شهيرا (فيديو)

تويتر
نشر السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي مقطع فيديو على حسابه في تويتر وهو يطهو طبق "الدولمة" الشهير في العراق.

وشكر هيكي الجمهور العراقي على مواقع التواصل على النصائح التي قدموها له قبل إعداد الطبق، داعيا العراقيين إلى البقاء في المنزل للحد من تفشي فيروس كورونا.

وظهر السفير خلال الفيديو خلال مراحل إعداد الطبق من تجهيز الخضروات وإضافة البهار للحم ثم حشو الخضروات من الباذنجان والكوسا والفلفل.

وقال هيكي إن هذه هي المرة الأولى التي يطبخ فيها هذا الطبق.

وبعد طهي الطبق قال السفير ومعه اثنتين من المساعدات إن طعم الطبق "لذيذ".

ووعد السفير البريطاني متابعيه بأن تكون المحاولة المرة القادمة أفضل.

المصدر
الجزيرة

اقرأ أيضا

Thumbnail
نهاية الغرب وإقبال واسع على الإسلام.. أخبار كاذبة بسبب كورونا وهذه حقيقتها (فيديو)
Thumbnail
الشؤون الدينية التركية: لا يجوز تعليق الصيام في رمضان بسبب كورونا
Thumbnail
بعد كورونا.. هل تعود مصر إلى ما قبل السيسي؟!
Thumbnail
اليمن: كتائب عسكرية بسقطرى تعلن التمرد على الحكومة وتنضم للإمارات
Thumbnail
كورونا: مصر تعطي الأولوية لعودة العالقين بالمالديف والجزر السياحية (فيديو)

الأكثر قراءة

  1. نهاية الغرب وإقبال واسع على الإسلام.. أخبار كاذبة بسبب كورونا وهذه حقيقتها (فيديو)
  2. السفير البريطاني في بغداد يطبخ طبقا عراقيا شهيرا (فيديو)
  3. الشؤون الدينية التركية: لا يجوز تعليق الصيام في رمضان بسبب كورونا
  4. اليمن: كتائب عسكرية بسقطرى تعلن التمرد على الحكومة وتنضم للإمارات
  5. كورونا: مصر تعطي الأولوية لعودة العالقين بالمالديف والجزر السياحية (فيديو)