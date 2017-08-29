الثلاثاء 29 أغسطس 2017 15:11
السفير الإسرائيلي بالقاهرة يستأنف نشاطه بعد غياب 8 أشهر
وصل إلى القاهرة السفير الإسرائيلي لدى مصر ديفيد جوفرين قادما من تل أبيب لاستئناف نشاطه بشكل دائم بعد غياب نحو 8 أشهر.
وأنهى السفير الإسرائيلي إجراءات وصوله من صالة كبار الزوار بينما أنهى طاقم السفارة، والمكون من ثمانية أفراد، إجراءات وصولهم من صالة الوصول العادية.
وبحسب مصادر بمطار القاهرة ، فقد توجه السفير وسط موكب أمنى كبير إلى مقر إقامته بإحدى ضواحي القاهرة الكبرى والذى يتواجد فيه مقر السفارة، حيث كان السفير قد قام بزيارة قصيرة لمصر أواخر الأسبوع الماضي استعدادا لاستئناف نشاطه بشكل دائم.
المصدر
وكالة الأنباء الألمانية
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