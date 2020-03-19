فيروس كورونا
الخميس 19 مارس 2020 19:11

السفارة البريطانية في الكويت تصدم رعاياها ومغردون يسخرون

السفارة البريطانية في الكويت تهيب بمواطنيها طلب المساعدة من أصدقائهم أو عوائلهم
السفارة البريطانية في الكويت تهيب بمواطنيها طلب المساعدة من أصدقائهم أو عوائلهم
مواقع التواصل
توجهت السفارة البريطانية في الكويت لمواطنيها برسالة غريبة، حيث كتبت السفارة تغريدة على صفحتها بتويتر أثارت كثيرا من السخرية.

قائلة "إذا كنت عالقًا في الكويت، ولا تملك ما يكفي من المال، رجاءً أطلب المساعدة من الأصدقاء، أو العائلة، أو من بيت الزكاة الكويتي، أو من جيش الخلاص (مؤسسة خيرية تساعد الفقراء)".

وتباينت ردود أفعال رواد مواقع التواصل؛ فبعضهم تساءل عن مغزى الفرق بين تغريدة السفارة وما تحمله الصفحة الأولى في جواز السفر البريطاني.

الصفحة الأولى من جواز السفر البريطاني يؤكد نجدة حامل الجواز في أي مكان على وجه الأرض (مواقع التواصل)

في حين رحب آخرون بمساعدة المحتاجين من رعايا المملكة المتحدة، مؤكدين أن الكويت بلد الخير والعطاء.

وفئة أخرى وافقت على مساعدة العالقين من رعايا بريطانيا، لكن بشرطٍ غريب، تمثل في موافقة بريطانيا على تعليق بطولة الدوري، وحرمان ليفربول من الفوز باللقب، ما يعني أنهم يشجعون فرقًا أخرى!

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي

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