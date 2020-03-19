السفارة البريطانية في الكويت تصدم رعاياها ومغردون يسخرون
قائلة "إذا كنت عالقًا في الكويت، ولا تملك ما يكفي من المال، رجاءً أطلب المساعدة من الأصدقاء، أو العائلة، أو من بيت الزكاة الكويتي، أو من جيش الخلاص (مؤسسة خيرية تساعد الفقراء)".
If you are stuck in Kuwait and you don't have enough money, please seek assistance through friends/family or local charities in Kuwait like Bait Alzakat or Salvation Army.— UKinKuwait 🇬🇧🇰🇼 (@ukinkuwait) March 19, 2020
1/2UK nationals even in Kuwait and even in normal times get into serious financial difficulty. Embassy assists them to get in touch with friends or family who may be able to provide them with financial assistance. As a last resort UK nationals sometimes need to contact charities— UKinKuwait 🇬🇧🇰🇼 (@ukinkuwait) March 19, 2020
2/2 The Embassy cannot provide financial assistance to British Nationals and we always advise to take out travel insurance before they travel.— UKinKuwait 🇬🇧🇰🇼 (@ukinkuwait) March 19, 2020
وتباينت ردود أفعال رواد مواقع التواصل؛ فبعضهم تساءل عن مغزى الفرق بين تغريدة السفارة وما تحمله الصفحة الأولى في جواز السفر البريطاني.
السفارة البريطانية تقول لرعاياها:— دوغلاس 🇸🇦 (@FzoLaha) March 19, 2020
اذا علقت بالكويت وليس معك فلوس كافية عليك التسلف من اصدقائك/عائلتك او من الجمعيات الخيرية مثل بيت الزكاه الكويتي..!
وين الجواز المكتوب عليه نحرك اسطول كامل لاجلك..!
الله يعز السعودية🇸🇦#السعوديه_نموذج_عالمي 🇸🇦https://t.co/lJtDiMiGGf
عرفتم الآن من #العظمى ؟— صلاح الغيدان (@salahalghaydan) March 19, 2020
سفارة بريطانيا في الكويت تقول للبريطانيين العالقين:
إذا كنت عالق في الكويت وما عندك فلوس، تسلّف أو اتجه للجمعيات الخيرية المحلية عشان يساعدونك. !!!
في حين رحب آخرون بمساعدة المحتاجين من رعايا المملكة المتحدة، مؤكدين أن الكويت بلد الخير والعطاء.
All people who need help are welcome, and people in Kuwait are glad to provide help, but as an embassy of a global superpower, your statement is puzzling and, well, unfortunate.— Mohammed Aldoub (@Voulnet) March 19, 2020
I can’t speak English very well but our religion “Islam” encourages us to help people in need during crisis no matter what religion or ethnicity. We help all British people in Kuwait.— صحيح البخاري ومسلم (@ala7adeth) March 19, 2020
مواطن بريطاني للسفارة البريطانية: اريد تذكرة او بعض المال لأجل العودة للوطن😊— فيصلو (@F9LO2) March 19, 2020
حكومة بوريس جونسون: pic.twitter.com/yDe3OTQiiH
وفئة أخرى وافقت على مساعدة العالقين من رعايا بريطانيا، لكن بشرطٍ غريب، تمثل في موافقة بريطانيا على تعليق بطولة الدوري، وحرمان ليفربول من الفوز باللقب، ما يعني أنهم يشجعون فرقًا أخرى!
Well .. we are ready to help, but first the British government should cancel the Premier League and end the dream of Liverpool— ص/جـراح الإبـراهيم💊 (@Ph_AlEbrahim) March 19, 2020
عرفتم الآن من #العظمى ؟— صلاح الغيدان (@salahalghaydan) March 19, 2020
سفارة بريطانيا في الكويت تقول للبريطانيين العالقين:
إذا كنت عالق في الكويت وما عندك فلوس، تسلّف أو اتجه للجمعيات الخيرية المحلية عشان يساعدونك. !!!
رجع الحساب للسفاره البريطانيه يالسيسي— 〰️™️ M.S (@motarsaid) March 19, 2020
رساله لمن خدع بعظمة بريطانيا الامبراطورية التي غربت عن مواطنيها عند حاجتهم ☝🏻— سلمان الجميريmbs (@salmanaljomeri) March 19, 2020