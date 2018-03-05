أمريكا وتركيا
الاثنين 5 مارس 2018 00:19

السفارة الأمريكية في أنقرة تغلق أبوابها الاثنين بسبب تهديد أمني

السفارة الأمريكية في أنقرة
السفارة الأمريكية في أنقرة
غيتي-أرشيف
قالت السفارة الأمريكية في العاصمة التركية أنقرة في بيان يوم الأحد إنها ستغلق أبوابها أمام الجمهور غدا الاثنين بسبب تهديد أمني على أن يتم تقديم خدمات الطوارئ فحسب.

ونصحت السفارة الأمريكية رعاياها في تركيا بتجنب الحشود الكبيرة ومبنى السفارة والحرص على أمنهم عند زيارة المواقع السياحية الشهيرة والأماكن المزدحمة. ولم توضح السفارة طبيعة التهديد الأمني الذي دفعها للإغلاق.

وقالت السفارة إن خدمات مقابلات التأشيرات والخدمات الروتينية الأخرى ستلغى، مضيفة أنها ستصدر إعلانا عندما تكون جاهزة لإعادة فتح أبوابها.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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تركيا
السفارة الأمريكية في أنقرة

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