السفارة الأمريكية بالقاهرة تحث إثيوبيا على الاتفاق قبل ملء السد

قالت السفارة الأمريكية في القاهرة، عبر تغريدة لها في تويتر، "إن 257 مليون نسمة شرقي أفريقيا يؤملون على إثيوبيا في إبرام صفقة عادلة".

وأضافت التغريدة أن ذلك بمثابة اختبار لقدرة إثيوبيا القيادية، وأن الوقت قد حان لإنجاز الصفقة مع دولتي المصب "قبل بدء خطوات ملء" السد بمياه النيل.

“257 مليون شخص في شرق أفريقيا يعتمدون على # إثيوبيا لإظهار قيادة قوية ، مما يعني إبرام صفقة عادلة. تم حل المشكلات الفنية - حان الوقت لإنجاز صفقة سد النهضه قبل ملئه بمياه نهر النيل”@WHNSC — U.S. Embassy Cairo (@USEmbassyCairo) June 17, 2020

وقالت وزارة الري والموارد المائية السودانية، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك، إن المفاوضات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان، تواصلت اليوم الأربعاء، برئاسة وزراء الري في البلدان الثلاثة.

وكشف البيان عن تعثر المفاوضات في الجوانب القانونية لظهور خلافات مفاهيمية حقيقية بين الأطراف الثلاثة حول عدد من القضايا، على رأسها مدى إلزامية الاتفاق وآلية حل النزاعات وعدم ربط الاتفاق بأي اتفاقيات أخرى باعتبار أن الاتفاق الحالي يفترض أن يتعلق بملء وتشغيل السد، وليس بتقاسم حصص المياه بين الدول الثلاثة.

وطلب الوفد السوداني إحالة الملفات الخلافية لرؤساء الوزراء في الدول الثلاث؛ للوصول إلى توافق سياسي بشأنها، بما يوفر الإرادة السياسية التي تسمح باستئناف المفاوضات في أسرع وقت بعد التشاور بين وزراء الري الثلاثة.

في حين، قالت أديس أبابا إن القاهرة تسببت بتعثر الجولة الأخيرة من المباحثات حول السد، وقال وزير الخارجية الإثيوبي، غيدو أندارغاشيو، في تصريحات لشبكة فانا التليفزيونية المحلية (خاصة)، أمس الثلاثاء، إن مصر جاءت إلى المباحثات بموقفين، التفاوض وفي الوقت ذاته توجيه اتهامات لإثيوبيا، وعرقلة المفاوضات.

وأضاف أندارغاشيو أن مصر أيضا جاءت وهي تسعى لتقديم شكوى لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، معتبرًا أنّ مصر تريد كل شيء لصالحها دون الاستعداد لتقديم أي شيء، على حد قوله.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، أعلن الإثنين الماضي في بيان، أن بلاده ستضطر لبحث خيارات سياسية أخرى تكون قادرة ومسؤولة، للحيلولة دون اتخاذ إثيوبيا إجراءً أحاديًا يؤثر على حقوق مصر المائية.

وزير الخارجية المصري، سامح شكري، يؤكد فشل المباحثات مع إثيوبيا ويلوح بخيارات سياسية أخرى

وقالت وزارة الري المصرية، المشاركة الأساسية باسم بلادها في المفاوضات الحالية لسد النهضة، في بيان السبت الماضي ونشرته عبر حسابها على موقع فيسبوك، إن إثيوبيا تتعنت، مشيرة إلى "عدم تفاؤلها" في تحقيق تقدم بالمباحثات.

جاء ذلك عقب انطلاق الجولة الأخيرة من اجتماعات ثلاثية بدأت قبل نحو أسبوع بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، عبر تقنية الفيديو كونفراس، بدعوة من السودان في 9 يونيو الجاري بشأن سد النهضة، دون الوصول إلى نتائج بشأن المفاوضات الفنية المتعثرة قبل أشهر.

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