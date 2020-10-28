السعودية
الأربعاء 28 أكتوبر 2020 14:37

السعودية: نصف مليون ريال للمتوفين من القطاع الصحي بسبب كورونا

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز
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قرر مجلس الوزراء السعودي اليوم الأربعاء صرف تعويض بقيمة نصف مليون ريال (نحو 133 ألف دولار) لذوي المتوفين بسبب فيروس كورونا، من العاملين بالقطاع الصحي بالمملكة.

وذكر بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية ( واس) أن مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، قرر صرف مبلغ 500 ألف ريال (نحو 133 ألف دولار) لذوي المتوفين بسبب فيروس كورونا الجديد  من العاملين بالقطاع الصحي بالمملكة".

 

وقالت" قرارات مجلس الوزراء اليوم منها: يُصرف مبلغ (000ر500) خمسمائة ألف ريال لذوي المتوفى بسبب جائحة (فيروس كورونا الجديد)، العامل في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص،مدنياً كان أم عسكرياً، وسعودياً كان أم غير سعودي".

 

كورونا في السعودية

وأعلنت وزارة الصحة السعودية الثلاثاء عن تسجيل ارتفاع طفيف في عدد الحالات، وتم تسجيل 399 حالة مؤكدة جديدة بالفيروس، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 345 ألفا و631 حالة.
ومن بين الحالات 8 آلاف و185 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، منها 778 حالة حرجة كما أعلنت الصحة عن تسجيل 426 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 332 ألفاً و117 حالة.
وارتفعت حالات الوفاء بسبب كورونا إلى 5 آلاف و329 بعد تسجيل 16 حالة وفاة واحدة بحسب الوزارة.
 

المصدر
الجزيرة مباشر
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كورونا
إصابات
الملك سلمان بن عبد العزيز
مجلس الوزراء السعودي

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