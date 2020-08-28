السعودية
الجمعة 28 أغسطس 2020 17:34

السعودية.. مصادرة دراجات امرأة ومحاولة تكسيرها تثير جدلا (فيديو)

مصادرة دراجات تمتلكها مواطنة سعودية بغرض التأجير في المدينة المنورة
مصادرة دراجات تمتلكها مواطنة سعودية بغرض التأجير في المدينة المنورة
مواقع التواصل
تداول نشطاء مقطع فيديو لمصادرة أمانة منطقة المدينة المنورة في السعودية لدراجات هوائية تمتلكها امرأة تؤجرها وتكسب رزقها منها.

وظهر في المقطع موظف "ملثم" من الأمانة وهو يوجه بمصادرة الدراجات وتكسيرها، في ظل غضب شديد من المرأة، التي استنكرت فعله وصاحت "ليه في الزبالة ليه، إيش إلي كسّر، هاذي بفلوس أنا مشتريها".

وقال معلقون إن المرأة بالفيديو تدعى شيخة الجهني، موضحين أنها امرأة "شريفة كسرت الحواجز وبدأت مشروعها للقضاء على البطالة، لكن كان الرد عليها بضبط ممتلكاتها البسيطة".

وأضافوا "موظف البلدية يأمر برمي الدراجات في الشاحنة ويقول للعامل: كسّر كسّر! هذه الكلمات تلخّص استراتيجيتنا لتأهيل الشباب وتوظيفهم"!

وكانت شيخة الجهني قد ذكرت لوسائل إعلام سعودية أنها بدأت مشروع تأجير الدرجات بالمدينة المنورة لأنها لم تستطع الحصول على وظيفة مناسبة رغم أنها خريجة جامعة ومتخصصة في العلوم المالية والمصرفية.

وأطلق نشطاء العديد من الوسوم للمطالبة بحق المرأة ومنها #شيخة_الجهني"، و"#شيخه_الجهني_تتضرر_برزقها"، و"#محاسبة_موظف_البلديه_الملثم".

ومن خلال الوسوم قالوا إنه إذا كانت البنت مخالفة لأنظمة البلدية من الممكن تغريمها أو الحجز على الدراجات، ولكن رميها بهذه الطريقة بالزبالة ومحاولة كسرها و إذلالها، يحمل أبعادا أكثر من كونه تطبيق للأنظمة، إذ رأوا أنه فيه تحيزا جنسيا واضحا".

وأوضحوا أن الحدائق والمتنزهات في السعودية مليئة بالرجال الذين يؤجرون الدراجات ولم يتعرض لهم أحد، مطالبين بمحاسبة الموظف المسؤول عما جرى.

وبعد انتشار المقطع نشر حساب بلدية المدينة المنورة توضيحا جاء فيه إنه تم تبليغ المواطنة عدة مرات بإزالة الدراجات من ممشى الهجرة لعدم حصولها على ترخيص وعدم اتباعها إجراءات السلامة الخاصة بالممشى وبعد ورود شكاوى بخصوص هذا الأمر.

وأضافت البلدية في بيانها أنه تم التحفظ على الدارجات بمبنى البلدية ويمكن للمواطنة استلامها.

وفي تصرف مشابه كانت بلدية الرياض صادرت، منذ نحو عشرة أيام، عربة لبيع الشاي تمتلكها امرأة تدعى أم نورة، وكسروا مقتنياتها أيضا.

وقالت أم نورة في أحد مقاطع الفيديو على حسابها بموقع "تيك توك" إنها ترجت رجال البلدية أن يتركوا لها عربتها التي هي مصدر رزقها الوحيد إلا أنهم أصروا على مصادرتها، رغم أنهم لا يفعلون هذا الإجراء مع كل أصحاب العربات.

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المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند
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تحيز
المدينة المنورة

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