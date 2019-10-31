الخميس 31 أكتوبر 2019 13:55
السعودية متأخرة في دفع ٣.٤ مليار دولار مستحقات شراء مدرعات كندية
نشر موقع (سي بي سي) الكندي أمس تقريرًا يرصد تخلف السعودية في دفع مستحقات شراء مركبات مدرعة كندية الصنع.
أبرز ما جاء في التقرير:
تأخر مستحقات
- لا تزال السعودية مدينة بحوالي 3.4 مليار دولار من المدفوعات المتأخرة للمركبات الخفيفة المدرعة المنتجة في كندا (LAVs)، وفقًا لآخر النتائج المالية الفصلية الصادرة عن شركة جنرال ديناميكس الأسبوع الماضي.
- أيدت الحكومة الليبرالية الكندية صفقة مثيرة للجدل، قدمتها حكومة المحافظين السابقة في عام 2014 ، لتزويد السعوديين بمئات من المركبات القتالية المتقدمة من نوع (LAV 6.0) المستخدمة لنقل القوات في ساحة المعركة.
- LAVعبارة عن مركبات عسكرية بعجلات، ومسلحة بأسلحة مختلفة بما في ذلك المدافع الآلية والمدافع الرشاشة ومدافع الهاون والصواريخ المضادة للدبابات.
- يتم إنتاج المركبة من طرف شركة، جنرال داينامكس لاند سيستم (GDLS) في مصنعها في مدينة لندن الكندية بمقاطعة أونتاريو.
- العقد الذي تبلغ قيمته 14 مليار دولار توسطت به وتديره الشركة الكندية التجارية (CCC)، وهي شركة تابعة لشركة (كراون) التي تساعد الشركات الكندية في مجال الطيران والدفاع والبنية التحتية وغيرها من القطاعات على إبرام عقود مع الحكومات الأجنبية.
ديون السعودية
- ووفقا لبيانات الأرباح الربع سنوية الصادرة عن شركة جنرال ديناميكس، فإن ديون السعودية المتأخرة قد زادت بمقدار 200 مليون دولار في كل ربع منذ بداية السنة.
- اعترف رئيس شركة جينرال داينمكس ومديرها التنفيذي فيبي نوفاكوفيتش بأن المدفوعات من السعودية "ظلت بطيئة".
- نوفاكوفيتش: لا يوجد خلاف على حقيقة أن الأمر مستحق. إنها ببساطة مسألة وقت. وما زلنا نأمل أن نحلها بحلول نهاية العام.
- قالت شركة جنرال داينمكس في تقريرها الفصلي عن الأرباح إن مبالغ الدفع المتأخرة، التي يبلغ مجموعها 2.6 مليار دولار أمريكي، سيتم إصدار فواتير بها إلى الحكومة الكندية "وفقًا للشروط التعاقدية المتفق عليها."
- قالت الشركة في بيان أرباحها "سنواصل الوفاء بالتزاماتنا بموجب العقد: الدفع مقابل العمل المنجز"، وأضافت "لذلك، نتوقع تحصيل كامل المبلغ المستحق حاليًا."
- متحدث باسم الشركة الكندية التجارية قال إن شركة (كراون) ملزمة بالسرية التجارية ولا تستطيع الإفصاح عن تفاصيل عقود محددة أو طريقة إدارتها.
مساعدة من الحكومة الفيدرالية
- لمساعدة شركة جنرال دايناميكس في التعامل مع النقص المالي، أعلنت الحكومة الفيدرالية الكندية في 16 أغسطس/آب أنها ستقدم قرضًا قابلًا للسداد بقيمة تصل إلى 650 مليون دولار للشركة.
- القرض بهدف مساعدة الشركة لأنها "تعمل في سوق دولي للأسلحة الدفاعية يتسم بالتحدي والديناميكية"، وفقًا لمسؤولين كنديين.
- أعلنت الحكومة الفيدرالية عن نيتها في الحصول على 360 عربة من نوع LAVs للقوات المسلحة الكندية، حيث تم منح العقد الذي تبلغ قيمته 1.7 مليار دولار رسميًا لشركة جنرال داينامكس في 5 سبتمبر/أيلول.
صادرات الأسلحة مستمرة رغم الأزمة الدبلوماسية
- ليس من الواضح سبب تأخر المملكة الغنية بالنفط في الدفع. لم يرد المسؤولون السعوديون على طلب إذاعة كندا الدولية التعليق على الموضوع.
- شهدت العلاقات بين كندا والسعودية نقطة تحول في أغسطس/آب عام 2018، بعد سلسلة من التغريدات قامت بها وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند انتقدت فيها اعتقال الناشطات في مجال حقوق المرأة في المملكة وحثت على إطلاق سراحهن على الفور.
- قامت السعودية بطرد سفير كندا في الرياض بسبب ما وصفه المسؤولون بـ "التدخل الصارخ في الشؤون الداخلية للمملكة"، واستدعت سفيرها في أوتاوا وأوقفت جميع المعاملات الاستثمارية والتجارية الجديدة مع كندا.
- في نوفمبر من عام 2018، فرضت كندا عقوبات على 17 مواطنًا سعوديًا مرتبطين بمقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي، الذي قتل في قنصلية المملكة في إسطنبول، في 2 أكتوبر/تشرين الأول.
- على الرغم من الأزمة الدبلوماسية وانتقاد الصفقة من قبل منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني في كندا، رفضت الحكومة الليبرالية إلغاء صفقة مركبات (LAV) مع السعودية.
- قالت شركة فريلاند (Freeland) أن مراجعة جميع تصاريح التصدير إلى السعودية لا تزال جارية ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنها. وقالت إنه خلال هذا المراجعة، لم تصدر أي تصاريح جديدة.
- وفقًا لإحصائيات غلوبال أفير كندا (Global Affairs Canada)، كانت السعودية أكبر وجهة، غير الولايات المتحدة، للصادرات العسكرية في عام 2018، حيث تلقت حوالي 1.2 مليار دولار من المنتجات الكندية.
المصدر
سي بي سي الكندية
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