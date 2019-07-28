السعودية
الأحد 28 يوليو 2019 15:07

السعودية.. سلمان العودة يتصدر تويتر تزامنا مع تأجيل محاكمته

الداعية السعودي سلمان العودة
الداعية السعودي المعتقل الشيخ سلمان العودة
أرشيف
تصدر هاشتاج أطلقه مناصرو الداعية السعودي البارز، سلمان العودة، موقع تويتر، بالتزامن مع أنباء عن محاكمة سرية بالسعودية تم تأجيلها، اليوم الأحد، وفق نجله عبدالله.
#سننقذ_سلمان_العودة
  • عبد الله، نجل سلمان العودة الموقوف منذ عام 2017، قال عبر حسابه اليوم الأحد" وصول وسم #سننقذ_سلمان_العودة لترند في السعودية رغم حشود الذباب الإلكتروني.
  • عبد الله أكد أن هذا الأمر يدل على التعاطف الشعبي الضخم والانحياز لقيم العدالة في المجتمع.
  • فيما يتعلق بالمحاكمة السرية اليوم، كتب عبدالله على تويتر إن الجلسة تأجلت إلى بعد أشهر من الآن.
  • حساب (معتقلي الرأي) في تويتر المناصر للسجناء السياسيين بالسعودية، أفاد الأحد، بأن وسم "سننقذ_سلمان_العودة" وصل إلى "ترند" في السعودية قبل قليل، مؤكدا أن السبب هو أنه تعبير صادق عن مطلب مُحق، فهنيئاً للمظلومين خلف القضبان بصدق محبة متابعيهم لهم".
  • كما كتب الحساب: السلطات السعودية تؤجل جلسة محاكمة الشيخ سلمان العودة التي كانت مقررة صباح اليوم إلى وقت لاحق (بعد عدة شهور) من دون إبداء أسباب، فيما يستمر التحفظ عليه في العزل الانفرادي.
  • تويتر شهد تفاعلات من مناصري العودة، مع الهاشتاغ بين من يدعو الرياض لإطلاق سراحه ومن يدين محاكمته وتوقيفه، بالتزامن مع حديث من نجله عبد الله عن محاكمة سرية ستعقد له بالسعودية اليوم الأحد.
  • قبل 4 ساعات، كتب نجل العودة عبر تويتر" تفصلنا فقط عدة ساعات على محاكمة الوالد السرّية التي يطالب فيها المدعي العام بالقتل تعزيراً بسبب نشاط الوالد العلمي السلمي العلني.
  • عبد الله: الوالد لا يزال في الحبس الانفرادي منذ قرابة سنتين بعد اعتقال تعسفي وتفتيش عسكري للبيت واعتقال شقيق الوالد ومنع ١٧ شخصا من السفر.
  • عادة لا تعلن المحاكم بالسعودية تفاصيل كثيرة عن جلساتها، ولا تبثها ولا تعلن أسماء المتهمين في القضايا.
مطالبات بإطلاق سراح الشيخ العودة
  • من ناحيتها، طالبت منظمة العفو الدولية، السلطات السعودية، بإطلاق سراح العودة، فورا دون قيد أو شرط.
  • المنظمة الدولية قالت: وُضع الشيخ في الحجز الانفرادي منذ أكتوبر 2017 وواجه سوء المعاملة.. تخشى عائلته على سلامته النفسية والجسدية، وهو يواجه يوم غد حكما بالإعدام.. أطلقوا سراحه فورا دون قيد أو شرط.
  • في سبتمبر/أيلول 2017، أوقفت السلطات السعودية دعاة بارزين، وناشطين في البلاد، أبرزهم الشيخ سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري، وسط مطالب من شخصيات ومنظمات دولية وإسلامية بضرورة إطلاق سراحهم.
  • في الآونة الأخيرة تواترت أنباء عن اعتزام السلطات إصدار وتنفيذ أحكام بإعدام الدعاة الثلاثة، بعد انتهاء شهر رمضان الماضي بوقت قصير.
  • لم يصدر تعقيب من السلطات السعودية بشأن احتمال تنفيذ حكم الإعدام بحق الدعاة الثلاثة البارزين في البلاد، كما لم يصدر عن تلك السلطات ما يؤكد أو ينفي صحة هذه الأنباء.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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