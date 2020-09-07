السعودية
الاثنين 7 سبتمبر 2020 17:13

السعودية.. دعوات لمحاسبة شركة طلبت "سكرتيرة متحررة" خاصة بالمدير

مدينة جدة السعودية
غيتي
طالب نشطاء سعوديون بمحاسبة إحدى الشركات، لوضعها شرطًا اعتبروه يفرض على النساء اللواتي يرغبن بالعمل معها أن يخلعن الحجاب، بحسب وصفهم.

وتداول مغردون صوراً لمحادثة جرت بين إحدى الفتيات اللواتي يبحثن عن عمل وأحد المسؤولين في الشركة بمحافظة جدة، الذي أعرب عن رغبته في أن تكون الموظفة "فري أوبن مايند (متحررة)" مشيرا إلى أن العمل يتعلق بالسياحة والحفلات، وأنها ستكون سكرتيرة خاصة بمدير فرع الشركة في جدة.

وأشارت وحدة التحقق في الجزيرة مباشر، إلى أن الرقم المكتوب في المحادثة نشر قبل ذلك إعلانات منذُ أكثر من عام على عشرات المواقع ويعرض عددا من الوظائف.

وتفاعل عدد من المغردين مع تلك المحادثة ودشنوا وسما حمل عنوان (شركة تشترط خلع الحجاب للتوظيف)، في حين لم تذكر المحادثة سيرة الحجاب.

وتساءل أحد المعلقين "هل هذا العمل مقبول في بلدنا.. ليأتي هذا الخبيث يستغل حاجة بناتنا للعمل ليعرض عليهن العمل مقابل الرذيلة؟".

وقال آخر "استغلال حاجه الناس الوظيفية وابتزازهم عبر مواقع التواصل أمر غير مقبول نهائياً. هذا الشخص الذي يقوم بالتراسل مع باحثي الوظيفة لابد من معاقبته علناً حتى يكون عبره لغيره ممن تسول له نفسه استدراج المحتاجين".

وعلق الحساب الرسمي للعناية بالعملاء بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قائلاً  إنه "تم التصعيد للإدارة المعنية للتحقق واتخاذ اللازم".

والشهر الماضي، عاد وسم "تجمع العاطلين السعوديين" إلى الواجهة، بعدما بث عدد من السعوديين عبر تويتر شكاواهم بشأن معاناتهم مع البطالة.

واستنكر مغردون سعوديون وضع التوظيف في المملكة، وما يعانيه خريجو الجامعات في بلد يصنف من أغنى الدول العربية وأكبر منتج للنفط في العالم.

وعزا  سعوديون تطور نسب البطالة إلى سوء تدبير موارد بلادهم، وضعف القيادة في الإمساك بزمام الأمور.

وأظهرت بيانات رسمية سعودية نُشرت الخميس أن معدل البطالة بين السعوديين ظل عند مستوى قياسي مرتفع يبلغ 12.9% في الربع الثاني من العام الحالي، وهو أعلى معدل منذ 19 عاما.

ويأتي ارتفاع معدل البطالة بالرغم من إجراءات الحكومة لزيادة وتيرة سعودة الوظائف في العديد من القطاعات الاقتصادية.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند

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