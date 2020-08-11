أمريكا والسعودية
الثلاثاء 11 أغسطس 2020 18:55

"السعودية خطر على العالم".. عضو في الكونغرس الأمريكي يهاجم ابن سلمان

الكاتب الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي (يمين) وولي العهد السعودي محمد بن سلمان
هاجم عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الديمقراطي "رو خانا"، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وقال إنه قتل الصحفي جمال خاشقجي دون خشية من العقاب.

وقال" نحن نعلم أن محمد بن سلمان قد ذبح خاشقجي دون عقاب، ونحتاج إلى تحقيق في مزاعم محاولة قتل شنيعة مماثلة"، مضيفاً أن "السعودية ليست حليفنا، إنها خطر على العالم الديمقراطي".

وعلق نشطاء على تغريدة روخانا قائلين: لا يجب أن تضع السعودية كل بيضها في سلة واحدة، منذ وقت ليس ببعيد كانت إيران أفضل صديق للأمريكتين في الشرق الأوسط.

وبيّن مغردون أن بن سلمان مرّ عبر صهر ترمب جاريد كوشنر قبل أن يتخذ خطوته ضد "خصمه".

وكتب مغرد" العديد من قضايا محمد بن سلمان في أمريكا، اعتقال وتعذيب مواطنين أمريكيين في سجون السعودية، جرائم حرب اليمن، الجريمة بحق الصحفي خاشقجي".

وأضاف" مساعدة الطلاب السعوديين على الهروب بعد ارتكابهم جرائم في الولايات المتحدة، التجسس على الشخصيات الأمريكية."

وكتب آخر" نحن الشعب لسنا مسؤولين عن أفعاله في ملكية مطلقة فرضتها وما زلت تفرض إدارة تلو الأخرى، يجب معالجة هذه المسألة بعناية.

وأمس، أصدرت المحكمة الفدرالية في واشنطن، أمر استدعاء قضائي بحق محمد بن سلمان في قضية محاولة اغتيال سعد الجبري مستشار ولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف.

وأصدرت المحكمة استدعاءات تشمل 13 شخصا بينهم مقيمان في الولايات المتحدة بالإضافة لمحمد بن سلمان.

واستدعت محكمة واشنطن أيضًا المسؤولين السعوديين أحمد العسيري وبدر العساكر وسعود القحطاني، المقربين من ولي العهد الحالي.

وشملت الاستدعاءات كذلك مقيمين في الولايات المتحدة هما يوسف الراجحي وليلى أبو الجدايل.

وكان سعد الجبري قد تقدم أمام القضاء الأمريكي بدعوى ضد محمد بن سلمان وعدد من المسؤولين السعوديين، منهم سعود القحطاني وأحمد عسيري وبدر العساكر، اتهمهم فيها بمحاولة اغتياله بصورة مشابهة لجريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي.

وفي 2 من أكتوبر/ تشرين الأول 2018، قتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، وباتت القضية من بين الأبرز والأكثر تداولا في الأجندة الدولية منذ ذلك الحين.

وعقب 18 يوما من الإنكار، قدمت خلالها الرياض تفسيرات متضاربة للحادث، وأعلنت مقتل خاشقجي إثر "شجار مع سعوديين"، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، من دون الكشف عن مكان الجثة.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند
كلمات مفتاحية
مجلس النواب الأمريكي
جمال خاشقجي
إسطنبول
محمد بن سلمان
جاريد كوشنر
عقاب

اقرأ أيضا

Thumbnail
تصاعد التوتر بين تركيا واليونان.. ومقاتلات فرنسية تصل قبرص
Thumbnail
الجيش الإثيوبي: مستعدون لحماية سد النهضة من أي هجوم (صور)
Thumbnail
ما حقيقة فيديو تلقي ابنة بوتين أول جرعة من لقاح فيروس كورونا؟
Thumbnail
شاهد: حرائق بإسرائيل جراء "بالونات" غزة.. ونتنياهو وغانتس يهددان
Thumbnail
إثيوبيا تتحدث عن "أمر مستحيل" تريده مصر بشأن سد النهضة

الأكثر قراءة

  1. تصاعد التوتر بين تركيا واليونان.. ومقاتلات فرنسية تصل قبرص
  2. الجيش الإثيوبي: مستعدون لحماية سد النهضة من أي هجوم (صور)
  3. ما حقيقة فيديو تلقي ابنة بوتين أول جرعة من لقاح فيروس كورونا؟
  4. شاهد: حرائق بإسرائيل جراء "بالونات" غزة.. ونتنياهو وغانتس يهددان
  5. إثيوبيا تتحدث عن "أمر مستحيل" تريده مصر بشأن سد النهضة