السعودية
الأربعاء 1 يوليو 2020 20:07

السعودية: حريق هائل يلتهم عددا من الورش في منطقة جازان (فيديو)

حريق هائل يلتهم عددا من ورش الأخشاب في جازان
حريق هائل يلتهم عددا من ورش الأخشاب في جازان
مواقع التواصل
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، مقاطع فيديو لحريق هائل بمنطقة جازان (جنوب غربي السعودية).

وقالت صحيفة عكاظ السعودية إن قوات الدفاع المدني تمكنت من احتواء الحريق الذي اندلع بعدد من ورش النجارة والأخشاب داخل المدينة الصناعية في منطقة جازان.

وتطل منطقة جازان على البحر الأحمر، ويوجد بها ميناء جازان، وهو ثالث موانئ السعودية على ساحل البحر الأحمر من حيث السعة.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي

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