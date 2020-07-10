السعودية: جلسة تصوير لعارضات أجنبيات في المدينة المنورة (فيديو)
وتحت عنوان "كواليس 24 ساعة قضتها ’مونو‘ في تصوير حملتها الجديدة التي تتصدرها كيت موس بالسعودية"، قالت المجلة إن "قليلة هي الصور الجديرة بأن نصفها فور مشاهدتها بكلمة (أيقونية)".
وأضافت أن تلك الصور هي "بالتحديد تلك التي لها القدرة على إشعال الخيال، وإثارة سؤال: “ماذا لو..؟".
وقالت المجلة إنه "يمكن للمصمم الإبداعي لعلامة مونو، اللبناني إيلي مزراحي، أن ينام قرير العين بعد 24 ساعة مليئة بالأحداث قضاها في مدينة العلا السعودية".
وأشارت إلى أن صور عارضات الأزياء "تشهد على قوة الأنوثة، وروح التعاون، والرغبة في التحليق إلى أبعد مدى، وهي العوامل التي بثّت كلها روحا جديدة في الأراضي القاحلة".
وقالت المجلة إن التصوير تم بالقرب من مسرح مرايا في العلا.
كواليس 24 ساعة قضتها ’مونو‘ في تصوير حملتها الجديدة التي تتصدرها كيت موس بالسعوديةhttps://t.co/C7WiZL8cEu— ڤوغ العربية (@VogueAlArabiya) July 7, 2020
What happens when some of the industry's biggest supermodels unite in Al Ula, Saudi Arabia for 24 hours? Lebanese designer Eli Mizrahi dared to find out in his label Mônot's latest campaign featuring Kate Moss, Candice Swanepoel, Amber Valletta, Jourdan Dunn and many more. Head to Vogue.me to see more from the campaign and find out what went on behind the scenes. #BuyArabDesigners #VogueArabia تُرى، ماذا سيحدث إذا اجتمعت أشهر عارضات عالم الأزياء والموضة معاً في مدينة العلا بالسعودية لمدة 24 ساعة؟ هذا بالتحديد ما أقدم عليه المصمم اللبناني إيلي مزراحي في أحدث الحملات الدعائية لعلامته "مونو" التي ضمت كيت موس، وكانديس سوانبويل، وأمبر ڤاليتا، وجوردان دان، وغيرهن. تفضلي بزيارة موقعنا للاطلاع على تفاصيل هذه الحملة ومشاهدة ما حدث وراء كواليس تصويرها.
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وتقع العلا في شمال غرب السعودية وتتبع منطقة المدينة المنورة إداريا، وتبعد عنها نحو 300 كيلومتر تقريبا.
وتم إنشاء الهيئة الملكية لمحافظة العُلا بموجب أمر ملكي في يوليو/ تموز 2017 "بهدف تطوير محافظة العلا على نحو يتناسب مع قيمتها التاريخية ومواقعها التراثية ومناظرها الطبيعية وتراثها الإنساني". ويرأس ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مجلس إدارتها.
وأقيمت حفلات موسيقية في المنطقة ضمن مهرجان شتاء طنطورة الذي أقيم منه موسمين عامي 2018 و2019.