السعودية: جدل بعد إلغاء الفصل بين مدخل العائلات والعزاب في المطاعم
وتباينت ردود فعل السعوديين بين مؤيد للقرار باعتباره تخفيفا للقيود وخطوة نحو التقدم، فيما قال البعض إنه يعطي فرصة للاختلاط وتفتيت أخلاقيات المجتمع.
ألغى #تسهيل_الاشتراطات_البلدية— وزارة الشؤون البلدية والقروية (@saudimomra) December 8, 2019
لأنشطة المطاعم والمطابخ: اشتراط
مدخل للعزاب ومدخل للعوائل، وطول
الواجهة، وعدم تحديد مساحات خاصة،
إضافة إلى "السماح" بعمل المطابخ في
الأدوار العلوية بشرط وضع كاميرات مراقبة
مرتبطة بشاشات.#وزارة_الشؤون_البلدية_والقروية pic.twitter.com/xj9aQRCVdc
وجاءت ردود الفعل في بعض التغريدات مستغربة من القرار، كون أن الكثير من المطاعم لا تلتزم أصلًا بمبدأ الفصل في المداخل بين الأفراد والعائلات.
رويترز: السعودية رفعت المداخل الخاصة بالنساء في المطاعم وأوضحت أنها لم تعد بحاجة إلى الفصل بين مداخل الجنسين.— سعيد بن ناصر الغامدي (@SAEED_NASSER) December 9, 2019
عهد بن سلمان مهمته هي هتك أعراض المجتمع ومحاولة تفتيت أخلاقياته.https://t.co/Z00u3KgdA0
واعتبرت السلطات السعودية أن الإلغاء جاء في إطار تغييرات اجتماعية واسعة تشهدها البلاد.
وعلى مدى عقود، لم تسمح القوانين في السعودية بالاختلاط بين الجنسين في الأماكن العامة، وكانت "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" هي الجهة الرسمية التي تشرف على تطبيق ذلك بصرامة.
الغاء مداخل العائلات والعزاب في المطاعم .— علي شيبان. (@AliAseery11) December 8, 2019
لو بقيت المسألة اختياريه للقيت استحسان الاغلبيه الجارفه .
والاكتفاء بباب واحد قد يفقد المطاعم الكثير من زبائنها خاصه العائلات.
لكن خلال السنوات القليلة الماضية، اتخذت السعودية عدة تغييرات اجتماعية، أبرزها السماح بقيادة المرأة للسيارات، وافتتاح دور عرض سينمائية، وإقامة حفلات غنائية، ضمن رؤية يقودها ويدفع بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
ألغاء شرط مدخل للعزاب وللعوائل لايعني إلغاء المساحة المخصصة بذلك داخل المطعم فهذا راجع لصاحب المطعم وأيضا إلغاء شرط المدخلين لايعني إجبارة على عمل مدخل واحد بل هو تسهيل له خصوصا بالتصميم والمساحات لأصحاب المطاعم الصغيرة— ثامر الفرشوطي (@ALFarshooti) December 8, 2019
الغت وزارة الشؤون البلدية والقروية اشتراط الفصل في مداخل المطاعم والكافيهات بين قسم العزاب والعوائل .. على افتراض انه باقي شيء اسمه قسم عزاب وعوائل .— عادل النفيعي (@AdelFaihan) December 8, 2019
قرار إلغاء مدخل العزاب و دمجة مع مدخل العائلات، أخذ ضجة كبيرة و تداوله الناس كثيراً ..— رهام رشاد فراش (@Reham_rf) December 9, 2019
وكأننا نعيش عصر العودة للفطرة السليمة
حين كان الشاب يعامل كل فتاة في حارتهم وبنات الجيران على أنهن أخواته و يفسح لهن الطريق ..
مدخل العزاب ومدخل العوائل بالمطاعم وكل المنشئات راح يكون واحد— باسل الحربي BASEL FGB I (@Basel_FGB) December 8, 2019
البلد تتقدم🔥