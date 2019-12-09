السعودية
الاثنين 9 ديسمبر 2019 17:30

السعودية: جدل بعد إلغاء الفصل بين مدخل العائلات والعزاب في المطاعم

امرأة سعودية تعزف موسيقى في مقهى بالسعودية
رويترز
سادت على مواقع التواصل حالة من الجدل عقب قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية، الأحد، إلغاء الفصل بين مداخل العزاب والعائلات بالمطاعم، ليصبح المدخل واحدا.

وتباينت ردود فعل السعوديين بين مؤيد للقرار باعتباره تخفيفا للقيود وخطوة نحو التقدم، فيما قال البعض إنه يعطي فرصة للاختلاط وتفتيت أخلاقيات المجتمع.

وجاءت ردود الفعل في بعض التغريدات مستغربة من القرار، كون أن الكثير من المطاعم لا تلتزم أصلًا بمبدأ الفصل في المداخل بين الأفراد والعائلات.

واعتبرت السلطات السعودية أن الإلغاء جاء في إطار تغييرات اجتماعية واسعة تشهدها البلاد.

وعلى مدى عقود، لم تسمح القوانين في السعودية بالاختلاط بين الجنسين في الأماكن العامة، وكانت "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" هي الجهة الرسمية التي تشرف على تطبيق ذلك بصرامة.

لكن خلال السنوات القليلة الماضية، اتخذت السعودية عدة تغييرات اجتماعية، أبرزها السماح بقيادة المرأة للسيارات، وافتتاح دور عرض سينمائية، وإقامة حفلات غنائية، ضمن رؤية يقودها ويدفع بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي
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