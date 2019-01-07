السعودية تُعد أكباش فداء لحماية القحطاني وعسيري والطبيقي

الفريق المتهم بقضية اغتيال خاشقجي الجزيرة

وصفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، المحاكمات التي تجريها السعودية للمتورطين في مقتل الصحفي جمال خاشقجي بأنها مهزلة ومحاولة للإفلات من العقاب.

أبرز ما ورد في افتتاحية الصحيفة: الصحيفة قالت إن السعودية عقدت هذه المحاكمات لتفادي فرض الكونغرس الأمريكي عقوبات على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

الصحيفة أكدت أن سرية الجلسات، وإخفاء أسماء المشتبه فيهم، وعدم توجيه تهم لكبار المسؤولين المتورطين، تشكك في نزاهة المحاكمات.

السعودية تُعد أكباش فداء لرفع المسؤولية عن سعود القحطاني وأحمد عسيري وصلاح الطبيقي.

الإجراء السعودي يهدف إلى تفادي المزيد من الخطوات في الكونغرس، كما أنه ضعيفا بشكل يثير الشفقة، إذ تمت محاكمة مجموعة صغيرة من أفراد الأمن بدلا من كبار المسؤولين عن مقتل خاشقجي فضلا عن ولي العهد نفسه.

الصحيفة ترى أنه إذا كان على الولايات المتحدة أن تدعم قيمها بالإصرار على العدالة في قضية خاشقجي، فيجب على الكونغرس أن يتولى زمام المبادرة، ويجب على القيادة الديمقراطية الجديدة في مجلس النواب تقديم إجراءات جديدة نحو فرض عقوبات أمريكية على جميع المسؤولين عن قتل خاشقجي، بما في ذلك محمد بن سلمان، وإنهاء الدعم الأمريكي للحرب السعودية في اليمن. ناشط يرتدي زي ولي العهد السعودي خلال مظاهرة أمام البيت الأبيض تطالب بفرض عقوبات على السعودية بعد اختفاء جمال خاشقجي الصحيفة نقلت عن مصدر في إدارة الرئيس الأمريكي قوله إن الرواية السعودية لم تبلغ مستوى المصداقية والمساءلة الذي تسعى إليه إدارة ترمب. موقف ألماني فرنسي من محاكمة قتلة خاشقجي: المتحدث باسم الخارجية الألمانية كريستوف برغر، قال، الإثنين، إن الرياض لم تجب عن الاسئلة المهمة المتعلقة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ولم توضحها بعد.

برغر: ألمانيا طالبت السعودية مرارا وتكرارا بالتعاون بشكل كامل مع التحقيقات التي تجريها تركيا، وأن على الرياض ضمان وجود توضيحات ذات مصداقية، وفق المعايير الدولية.

فرنسا أعلنت أنها تنتظر من السلطات السعودية جوابا شفافا وشاملاً وذا مصداقية بشأن الأسئلة المطروحة خلال التحقيق في اغتيال خاشقجي.

المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية اغنيس فون دير، قالت إن باريس تطالب بأن يكون هناك وضوح لحيثيات العملية في هذه القضية البالغة الخطورة وأن يحاكم المدبرون ويعاقبوا. وأضافت أن باريس تتابع باهتمام، الإجراءات القضائية الجارية حالياً في السعودية.

المتحدثة أشارت إلى أن فرنسا تعارض عقوبة الإعدام في كل مكان وفي كل الظروف. السعودية أعلنت وفاة الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول خلفية: النائب العام السعودي طالب في الجلسة الأولى من محاكمة المتهمين بقتل خاشقجي بتطبيق عقوبة الإعدام على خمسة موقوفين من بين 11 متهما في القضية.

بيان صادر عن النيابة العامة قال إنها تباشر التحقيق مع عدد من المتهمين، لكن البيان لم يذكرهم.

البيان أوضح أن الجانب السعودي أرسل العديد من المذكرات إلى النيابة العامة التركية لطلب ما لديها من الأدلة أو القرائن المتعلقة بهذه القضية، إلا أنه لم يرد بأي إجابة حتى تاريخه.

البيان أشار إلى أن المتهمين طلبوا نسخة من لائحة الدعوى ومهلة للرد على ما ورد فيها، وتم تمكينهم من المهلة التي طلبوها، لكن البيان لم يحدد هذه المدة.

جريمة قتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول بتركيا مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أثارت غضبًا عالميًا.

بعدما قدمت تفسيرات متضاربة، أقرت الرياض بأنه تم قتل وتقطيع جثة خاشقجي داخل القنصلية إثر فشل مفاوضات لإقناعه بالعودة إلى المملكة.

السلطات السعودية ألقت باللائمة في الجريمة على عناصر أمن ومسؤولين في جهاز الاستخبارات السعودي.

وسائل إعلام أمريكية قالت إن وكالة المخابرات المركزية الامريكية (سي آي إيه) خلصت إلى أن ابن سلمان من أمر بقتل خاشقجي.

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي برأ ابن سلمان أكثر من مرة، عارض فرض عقوبات على السعودية وتعهد بعلاقات "راسخة" معها.

القضاء التركي أصدر في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2018 مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي أحمد عسيري، والمستشار السابق لولي العهد سعود القحطاني على خلفية جريمة قتل خاشقجي.

تركيا قالت إنها ستتابع قضية مقتل خاشقجي حتى النهاية بدعم من المجتمع الدولي والأمم المتحدة.