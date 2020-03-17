فيروس كورونا
الثلاثاء 17 مارس 2020 20:20

السعودية توقف الصلاة في المساجد بسبب كورونا

وقف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد باستثناء الحرمين الشريفين
رويترز-أرشيفية
قالت وكالة الأنباء السعودية إن المملكة قررت وقف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد باستثناء الحرمين الشريفين في مكة والمدينة، للحد من انتشار فيروس كورونا.

ونقلت الوكالة عن هيئة كبار العلماء قولها، اليوم الثلاثاء، "يسوغ شرعا إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد والاكتفاء برفع الآذان ويستثني من ذلك الحرمان الشريفان".

وجاء في القرار أن "الهيئة في دورتها الاستثنائية الخامسة والعشرين اطلعت على ما يتعلق بجائحة كورونا وسرعة انتشارها وكثرة الوفيات بها وعلى التقارير الطبية الموثقة المتعلقة بهذه الجائحة المشمولة بإيضاح وزير الصحة والتي أكدت على خطورتها المتمثلة في سرعة انتقال عدواها بين الناس بما يهدد أرواحهم".

وأفادت الوكالة أن الهيئة "استعرضت النصوص الشرعية الدالة على وجوب حفظ النفس من آيات وأحاديث نبوية".

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 171.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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فيروس كورونا

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