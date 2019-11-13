الأربعاء 13 نوفمبر 2019 12:23
السعودية تقرر رسميا المشاركة في خليجي 24 بالدوحة
أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم مساء الثلاثاء مشاركة المنتخب الأول في النسخة الرابعة والعشرين من كأس الخليج لكرة القدم في قطر.
التفاصيل
- وفقا للحساب الرسمي لاتحاد الكرة السعودي على تويتر فإن الموافقة على المشاركة في خليجي 24 جاءت بناء على تجديد الدعوة التي وجهها الاتحاد الخليجي لكرة القدم إلى الاتحاد السعودي للمشاركة في البطولة الخليجية.
- من المقرر إقامة البطولة في الموعد المقرر لها خلال الفترة من 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي إلى 6 ديسمبر/كانون أول المقبل في الدوحة.
- يعقد الاتحاد الخليجي اجتماعا بالدوحة اليوم الأربعاء لمناقشة المستجدات تزامنا مع عدول منتخبات السعودية والإمارات والبحرين عن قرار عدم المشاركة.
- كانت منتخبات قطر والكويت وعمان والعراق واليمن قد أكدت مشاركتها في هذه النسخة وأجريت القرعة في الدوحة قبل نحو ثلاثة أسابيع على أن تقام هذه النسخة بنظام دوري من دور واحد بين المنتخبات الخمسة.
- لكن في ضوء المعطيات الجديدة فإنه سيتم إعادة القرعة، وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة في الدوحة عقد اجتماع اليوم لإعادة قرعة البطولة بعد قرار دولة خليجية المشاركة في البطولة.
بعد تجديد الدعوة من اتحاد كأس الخليج العربي.— الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) ١٢ نوفمبر ٢٠١٩
— الاتحاد السعودي لكرة القدم يقرر الموافقة على المشاركة في بطولة كأس الخليج العربي الـ24 pic.twitter.com/FivWSDw76k
مشاركة الإمارات والبحرين
- كانت الإمارات والبحرين، قد أعلنتا المشاركة في بطولة كأس الخليج في قطر، في أول تطور منذ الأزمة الخليجية المستمرة منذ يونيو/حزيران 2017.
- الاتحاد الإماراتي لكرة القدم نشر على موقعه الإلكتروني وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي الخبر قائلا إنه "بناء على تجديد الدعوة التي وجهها اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، إلى اتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم، بهدف طلب المشاركة في بطولة كأس الخليج الرابعة والعشرين والتي ستقام للفترة من 24 نوفمبر وحتى السادس من ديسمبر 2019 في الدوحة، قرر اتحاد الكرة مشاركة المنتخب الوطني في هذه البطولة".
- اتحاد البحرين لكرة القدم غرد على حسابه على تويتر وحسابه على موقع انستغرام بنفس الصياغة قائلا إنه قرر المشاركة في البطولة.
المصدر
الألمانية
الجزيرة مباشر