السعودية تقدم رسالة لمجلس الأمن ضد الحوثيين وإيران

مجلس الأمن الدولي - أرشيفية رويترز

قدمت السعودية، اليوم الأربعاء، رسالة لمجلس الأمن الدولي، تحمّل فيها إيران وجماعة "الحوثي" اليمنية، مسؤولية استهداف منشآتها النفطية الثلاثاء.

رسالة لمجلس الأمن: الرسالة سلمها المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة، عبد الله بن يحيى المعلمي وفق وسائل إعلام سعودية.

الرسالة تضمنت "تحميل السعودية المسؤولية الكاملة لإيران والميليشيات الحوثية المدعومة منها هجوم الثلاثاء على منشآت المملكة النفطية التابعة لشركة النفط السعودية العملاقة (أرامكو)".

المندوب أضاف أن استهداف مليشيا الحوثي محطتي ضخ النفط لن يؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد في المنطقة.

تم توجيه رسالة أخرى مشتركة من السعودية والإمارات، إلى المجلس والأمين العام أنطونيو غوتيريس، "حول الهجوم والتخريب الذي وقع الأحد الماضي ضد 4 سفن في المياه الدولية قبالة المياه الإقليمية وسواحل دولة الإمارات". السعودية والحوثيون: الثلاثاء، أعلنت السعودية تعرض محطتي ضخ خط أنابيب لنقل النفط من حقول المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع بالساحل الغربي، لهجوم بطائرات "درون" مفخخة، من قبل جماعة الحوثي.

تصريحات الرياض جاء بعد ساعات من إعلان الحوثيين إطلاق 7 طائرات مسيرة، وتنفيذها هجمات طالت منشآت حيوية سعودية، بحسب قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين.

الناطق الرسمي باسم قوات صنعاء، يحيى سريع، أكد جاهزية الجماعة لشن عمليات أخرى في حال استمرار "العدوان" على اليمن، في إشارة إلى استمرار عمليات "التحالف العربي"، الذي تقوده السعودية وتشارك فيه الإمارات، ضد مسلحي الجماعة الحوثية.

وفقًا لتقرير سابق أعده فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي خلال العام 2018، فإنه واعتبارًا من أغسطس/آب العام المنصرم "بدأ الفريق يلاحظ انتشار طائرات مسيرة من دون طيار طويلة المدى ذات نطاق يسمح لقوات الحوثيين بضرب أهداف في عمق السعودية والإمارات". تلفزيون يديره الحوثيون يقول إن الجماعة استهدفت منشآت حيوية سعودية (المسيرة) هجمات الفجيرة: الإثنين، أعلنت السعودية تعرض ناقلتين سعوديتين لهجوم تخريبي، وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي قرب المياه الإقليمية للإمارات.

سبق إعلان الرياض، بيان لوزارة الخارجية الإمارات، قالت فيه إن 4 سفن شحن تجارية من عدة جنسيات (لم تحددها)، تعرضت لعمليات تخريب قرب المياه الإقليمية، باتجاه ميناء الفجيرة البحري.

مطلع الأسبوع الحالي، أعلنت الولايات المتحدة، نشر حاملة طائرات وقاذفات استراتيجية في الشرق الأوسط، إثر ورود "مؤشرات على وجود خطر حقيقي من قبل قوات النظام الإيراني.

مضيق هرمز، الشريان الرئيسي لنقل الطاقة بالعالم؛ شهد حرب تصريحات بين طهران واشنطن ودول خليجية، عقب تهديد إيران بإغلاقه ردًا على تحرك أمريكي لـ"تصفير" صادرات طهران من النفط.