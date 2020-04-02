فيروس كورونا
الخميس 2 أبريل 2020 18:02

السعودية تفرض حظر تجوال كامل في مكة والمدينة بسبب كورونا

أجبرت جائحة فيروس كورونا السلطات السعودية على إغلاق الحرم المكي مؤقتًا في وجوه قاصديه من أقطار الأرض
أجبرت جائحة فيروس كورونا السلطات السعودية على إغلاق الحرم المكي مؤقتًا في وجوه قاصديه من أقطار الأرض
رويترز
فرضت السلطات السعودية حظر تجوال في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويأتي الحظر يوميًا وبشكلٍ كامل، اعتبارًا من اليوم الخميس وحتى إشعار آخر لمواجهة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الداخلية السعودية إنه تقرر فرض حظر التجوال ضمن تمديد لإجراء اتخذته في وقت سابق لمكافحة انتشار فيروس كورونا(كوفيد-19).

وذكرت الوزارة في بيان أن هناك استثناءات من حظر التجوال تشمل العاملين في "القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص"، وكذلك السماح للسكان بالحصول على مستلزماتهم من الغذاء والرعاية الصحية.

وكانت السلطات السعودية قد فرضت، الإثنين 23 مارس/آذار الماضي، حظر تجوال في مكة والمدينة ما بين الثالثة عصرًا والسادسة صباحًا، في حين حظرت التجوال في مناطق أخرى ما بين السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا.

وسجلت السعودية أكثر من 1700 حالة إصابة بفيروس كورونا، فضلًا عن 21 حالة وفاة منها 5 حالات جديدة.

على الصعيد الدولي، أصاب فيروس كورونا المستجد 961 ألفًا و589 شخصًا، توفي منهم 49 ألفًا و165 ، في حين تعافى 203 ألفًا و176 شخصًا، حتى الآن.

اقرأ أيضًا:

شاهد: السعودية تدعو العالم للتريث بشأن الحج

بينها خطبة الجمعة.. 6 إجراءات سعودية داخل المساجد بسبب كورونا

السعودية تعلق الدراسة خشية انتشار فيروس كورونا

شاهد: السعودية تعزل محافظة القطيف بسبب فيروس كورونا

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي

اقرأ أيضا

Thumbnail
منظمة الصحة العالمية تجدد تحذيرها للشباب من فيروس كورونا
Thumbnail
شاهد: مسؤول إيطالي بارز يزيل علم الاتحاد الأوربي بسبب أزمة كورونا
Thumbnail
الأبحاث العلمية تجري بوتيرة سريعة لمواجهة فيروس كورونا
Thumbnail
معركة بين فرنسا والولايات المتحدة للحصول على أقنعة واقية صينية
Thumbnail
بطائرات الدرونز.. سلطنة عمان تعقم شوارعها (فيديو)

الأكثر قراءة

  1. منظمة الصحة العالمية تجدد تحذيرها للشباب من فيروس كورونا
  2. شاهد: مسؤول إيطالي بارز يزيل علم الاتحاد الأوربي بسبب أزمة كورونا
  3. الأبحاث العلمية تجري بوتيرة سريعة لمواجهة فيروس كورونا
  4. معركة بين فرنسا والولايات المتحدة للحصول على أقنعة واقية صينية
  5. بطائرات الدرونز.. سلطنة عمان تعقم شوارعها (فيديو)