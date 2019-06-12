السعودية تفتتح أول ملهى ليلي "وفق الضوابط الشرعية"
- تزامن هذا مع تأكيد "توني هابري" مدير الاتصالات الإقليمي في الشركة المالكة للعلامة التجارية لملهي "وايت" لموقع "Step Feed"، بأنه من المقرر افتتاح أول ملهى ليلي في مدينة جدة السعودية هذا الأسبوع، ضمن أنشطة مهرجان "موسم جدة".
- الموقع نقل عن "هابري" أن الملهي الليلي في جده سيكون له اسم محافظ بسبب البيئة المحافظة وسيطلق عليه "مقهى أو "صالة راقية"، وأنه سيكون على واجهة بحرية على شاطئ جدة.
#ديسكو_في_جده— بدور 💅🏻 (@Ms_7llm) June 12, 2019
اثاريهم مايمزحون 🙃 pic.twitter.com/aodbGjcPxa
- هابري أكد في تصريحات لوسائل إعلام "أن هذا الملهى يتوافق مع جميع الضوابط الشرعية السعودية".
- تمتلك شركات النوادي الليلية" وايت" أيضا صالات مشابهة في دبي وبيروت، بحسب "توني هابري"، في تصريح سابق لـ "أرابيان بيزنس" في أبريل/نيسان الماضي.
ديسكو وايت جدة 💃🕺— Taleb Al Abdulmohsen (@DrTalebJawad) June 11, 2019
لا يفوتك ::: الفترة محدودة pic.twitter.com/poaD5fZWMw
- الملهى سيتضمن قاعة للرقص مفتوحة للرجال والنساء، وأنواعا مختلفة من الموسيقى الأجنبية تلبي الأذواق المختلفة بينها موسيقى "الهيب هوب" الأمريكية.
- لن يقدم الملهى (المقهى) المشروبات الكحولية التي تخالف القوانين السعودية، إذ يُعد استهلاك المشروبات الكحولية أو بيعها أمرا غير قانوني في المملكة العربية السعودية وغالبا ما يخضع المخالفون لعقوبات شديدة بما في ذلك السجن والترحيل.
White club in Jeddah?! You must be kidding me!! 😱 pic.twitter.com/LFTuIWk8pD— الْمِسِّيري (@TheWills_) June 10, 2019
- سافر هذا الأسبوع عشرات المطربين والممثلين المصريين للسعودية لإحياء حفلات في جدة ضمن فعاليات "موسم جده" الممتد من 8 إلى 18 يونيو/ حزيران الجاري.
سعيد ان الفنانين الكبار زي العظيم يحيى الفخرانى والهضبه عمرو دياب والجباره انغام والنجم تامر حسنى والمذهل محمد هنيدي والمسرحى اشرف عبد الباقى وكنله الموهبه شيرين ونمبر وان رمضان والمتمير حماقى حينىورا صيف جده والمملكه نموذج لتعاون ناجح بين الفن المصري وهيئه الترفيه السعوديه— Amr Adib (@Amradib) June 11, 2019
- أبرز من سافروا للمشاركة في الموسم من المصريين، المطربون عمرو دياب وتامر حسنى، ومحمد حماقي، ومن المطربات شيرين، وأنغام، ومن الممثلين يحيى الفخراني ومحمد هنيدي وأشرف عبد الباقي، ومحمد رمضان.
جدة🇸🇦🔥🙏🏻❤️ pic.twitter.com/xCHrabKvrI— تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) June 10, 2019
- أثارت أنباء قرب افتتاح الملهي الليلي وما تردد عن السماح بالاختلاط داخله والرقص على الموسيقي الغربية استياء وصدمة بين الجمهور السعودي والعربي.
#ديسكو_في_جده— نافا| (@nafa521) June 12, 2019
يارب احفظ دولتي المملكه العربية السعوديه كما كانت و كما هي '
نبي نحافظ على قيمنا الثمينه و مبادئنا الخاصه فينا
وين غيرتكم بالله على وطنكم ! 💔
يارب يتسكر يارب محد يجييه ويخسر .
- نشطاء ومواطنون قالوا إنهم لا يصدقون ما يحدث واعتبروه مخالفا لثوابت المملكة والإسلام.
#ديسكو_في_جدة— د /ابراهيم حسن العسيري (@alfalakiy44) June 12, 2019
اللهم اننا نبرأ إليك بما
فعل السفهاء منا
اللهم اننا ليس لنا حول
ولا قوة فيما فعل السفهاء
اللهم من أراد افساد شبابنا
ومجتمعنا اللهم شل اركانه
وجمد الدم في عروقة
واجعله عبرة لمن خلفه
- تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو توثق عملية تجهيز افتتاح الملهى، مع شخص يشرح طبيعة عمل الملهى الذي وصفه بأنه سيكون "ديسكو محترما" للعائلات.
اللهم أرزقنا حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك— Es sam (@dressamatef) June 12, 2019
قبل أن يعيد بن سلمان عبادة الآصنام لجزيرة العرب #ديسكو_في_جده
- النشطاء أطلقوا هاشتاغ #ديسكو_في_جده الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في المملكة.
#ديسكو_في_جده نتمنى من دوائر الامنيه ان تغلق هذا منكر فنحن خليج لا نرضى مايقمونه اصحاب الاعمال تجاريه بهاذي البارات ورقصات اذا كان يريدون منكر فهناك أميه دوله فيها منكر لا نريد ان يدمور سمعة السعوديه بهذي الطريق فنحن لا نرضى سواء سعودين ام خليجين لن نرضى مايقمونه من طرق كهاذي🇰🇼🇸🇦 https://t.co/QDUSZ0f9T0— DR: NOURA bint HAMD 🇰🇼🇬🇧👩🏻🏫 (@n91kw) June 12, 2019
- أغلقت السلطات في جدة مؤخرا مقهى محليا بعد استضافة "حفلة مختلطة بين الجنسين وتبين أن صاحب المقهى لم يحصل على ترخيص حكومي لاستضافة حدث موسيقي، مما أدى في النهاية إلى إغلاق المكان.
- في عام 2017، أصدر حاكم مكة الأمير خالد الفيصل أمراً ينص على أن أي حدث يشتمل على موسيقى أو عروض "دي جي" أو فرق موسيقية حية يعتبر غير قانوني ما لم يكن مرخصًا له من قبل المسؤولين.