الأربعاء 23 أكتوبر 2019 22:50
السعودية: تغيير وزاري محدود يشمل الخارجية والنقل
أعفى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء الأربعاء، وزيري الخارجية إبراهيم العساف، والنقل نبيل العمودي من منصبيهما.
التفاصيل
- أمر الملك سلمان بتعيين وزير جديد للخارجية هو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، خلفا لابراهيم العساف الذي كان عيّن في منصبه قبل عشرة أشهر فقط.
- حسب الأوامر التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية، أمر الملك بإعفاء نبيل العمودي وزير النقل من منصبه، وتعيين صالح بن ناصر الجاسر بدلا منه.
العساف والعمودي
- عُين العساف، بحسب الأوامر ملكية نشرتها وكالة الأنباء الرسمية، وزير دولة في مجلس الوزراء.
- كان العساف قد خلف عادل الجبير في منصب وزير الخارجية في ديسمبر/ كانون أول 2018.
- العساف كان ضمن الشخصيات السعودية النافذة التي تم توقيفها بأمر ملكي في فندق "ريتز-كارلتون" بالرياض في نوفمبر/تشرين ثان 2017، للتحقيق في اتهامات بفساد مالي.
- كما عين نبيل العمودي وزيرا للنقل السعودي في أكتوبر/تشرين أول 2017.
من هو وزير الخارجية الجديد؟
- وزير الخارجية السعودي الجديد فيصل بن فرحان، شغل منصب سفير بلاده لدى ألمانيا، منذ فبراير/شباط الماضي.
- شغل فيصل بن فرحان منصب كبير المستشارين في سفارة بلاده لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
- شغل وزير النقل السعودي الجديد صالح الجاسر، منصب مدير المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية منذ عام 2014.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات