الأحد 8 سبتمبر 2019 13:17
السعودية: تعيين نجل الملك سلمان وزيرا للطاقة
أعفى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء السبت، وزير الطاقة خالد الفالح من منصبه وعين نجله الأمير عبد العزيز بن سلمان بدلا منه، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
أول مرة
- يمثل هذا التعيين أول مرة يتولى فيها أحد أفراد الأسرة الحاكمة في السعودية منصب وزير الطاقة في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.
- الأمير عبد العزيز عضو منذ فترة طويلة في وفد السعودية بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
- عُين الأمير عبد العزيز وزير دولة لشؤون الطاقة عام 2017 وعمل عن قرب مع وزير النفط السابق علي النعيمي كنائبه لسنوات.
- قالت مصادر سعودية ودبلوماسيون لـ"رويترز" إن التفكير الذي كان سائدا هو أن الأسرة الحاكمة في السعودية تعتبر منصب وزير النفط مهما جدا إلى حد أن إسناده إلى أحد الأمراء قد يخل بتوازن السلطة الدقيق في الأسرة الحاكمة ويخاطر بجعل السياسة النفطية رهينة للمناورات السياسية.
- إعفاء الفالح (59 عاما) من منصبه يأتي بعد أيام من تقليص صلاحياته عبر أمر ملكي آخر، الجمعة الماضي، استحدث وزارة جديدة باسم الصناعة والموارد المعدنية وفصلها عن وزارة الطاقة.
- أُعفي الفالح أيضا الأسبوع الماضي من منصبه كرئيس لشركة أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، وتم تعيين ياسر الرميان، رئيس صندوق الاستثمارات العامة، رئيسا جديدا لأرامكو.
خلفيات
- تولى حقيبة النفط خمسة وزراء منذ عام 1960 لم يكن أحد منهم من أفراد الأسرة الحاكمة.
- كان الفالح يشرف على أكثر من نصف الاقتصاد السعودي من خلال وزارته الضخمة التي أُنشئت عام 2016 للمساعدة على تسهيل إصلاحات جديدة.
- الوزير الجديد كان قبل ذلك يشغل منصب نائب وزير البترول والثروة المعدنية منذ عام 2015، ومساعدا لوزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول خلال الفترة بين عامي 2004 و2015، ووكيلا لوزارة البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول خلال الفترة بين عامي 1995و2004.
- ابن سلمان كان أيضا مستشارا لوزير البترول والثروة المعدنية خلال الفترة بين عامي 1987 و1995، وقبل ذلك كان في منصب مدير إدارة الدراسات الاقتصادية والصناعية بمعهد البحوث في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن خلال الفترة بين عامي 1985 و1987.
- ولد الأمير عبد العزيز بن سلمان، في عام 1960، وهو الابن الرابع للملك سلمان عبد العزيز، ووالدته هي سلطانة بنت تركي السديري التي توفيت في يوليو/ تموز 2011.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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