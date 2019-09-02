السعودية
الاثنين 2 سبتمبر 2019 23:48

السعودية تعين رئيس الصندوق السيادي رئيسا لأرامكو

أرامكو السعودية (أرشيفية)
أرامكو أكبر منتج للنفط في العالم
غيتي
عينت السعودية ياسر الرميان رئيس صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي للمملكة، رئيسا لمجلس إدارة شركة أرامكو، ليحل محل وزير الطاقة خالد الفالح.
التفاصيل:
  • وكالة بلومبرغ كانت أول من نشر الخبر، نقلا عن مسؤول سعودي لم تذكر اسمه، قال إن تعيين الرميان يأتي في إطار استعدادات المملكة لبيع حصة في أكبر شركة مصدرة للنفط في العالم.
  • المسؤول أضاف أن القرار يهدف أيضا إلى فصل وزارة الطاقة عن أرامكو، وتجنب أي تضارب في المصالح، حيث تستعد الشركة للطرح العام الأولي المرتقب.
  • بعدها بساعات هنأ الفالح الرميان على تعيينه في حسابه الرسمي على تويتر، قائلا إنها "خطوة مهمة لإعداد الشركة للطرح العام".
طرح أرامكو في البورصة:
  • تستعد أرامكو، أكبر شركة منتجة للنفط في العالم، لطرح أولي لما يصل إلى 5 في المئة في البورصة بحلول 2020-2021.
  • وكالة بلومبرغ قالت نهاية الشهر الماضي إن أرامكو اختارت بنكي استثمار دوليين لتقديم المشورة بشأن محاولتها الثانية للقيام بعملية الطرح العام الأولي، التي تعد الأكبر في العالم.
  • في 2016، أعلنت السعودية طرح نسبة لا تتجاوز 5 في المئة من القيمة السوقية لأرامكو في البورصة المحلية، إضافة إلى بورصة أو اثنتين عالميتين خلال 2018.
  • صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية قدرت عائدات الطرح بنحو 100 مليار دولار.
ياسر الرميان رئيس الصندوق السيادي السعودي والرئيس الجديد لمجلس إدارة أرامكو
من هو ياسر الرميان؟
  • الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، يقود حاليا عملية تحويل الصندوق من شركة قابضة محلية خاملة، إلى واحد من أكبر المستثمرين في شركات التكنولوجيا العالمية الناشئة.
  • في أكتوبر/ تشرين الأول 2017، أعلن الصندوق أنه يهدف لرفع أصوله إلى 1.5 تريليون ريال (400 مليار دولار) بحلول 2020.
  • الرميان، وهو مصرفي استثماري سابق، عُين عضوا منتدبا لصندوق الاستثمارات العامة في سبتمبر أيلول 2015، بعدما عمل مستشارا في الديوان الملكي لفترة قصيرة قبل ذلك. وانضم لمجلس إدارة أرامكو في 2016.
  • تأتي الخطوة بعد أيام قليلة من استحداث وزارة جديدة للصناعة والموارد المعدنية، وفصلها عن وزارة الطاقة التي يرأسها الفالح.
  • الفالح كان يشرف على أكثر من نصف الاقتصاد السعودي من خلال رئاسته لأرامكو وللوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
المصدر
وكالات
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الصندوق السيادي السعودي
أسهم أرامكو

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