السعودية
الأربعاء 27 سبتمبر 2017 20:02

السعودية تعين أول متحدثة باسم سفارة لها في الخارج

السعودية تعين أول متحدثة باسم سفارة لها في الخارج
السعودية تعين أول متحدثة باسم سفارة لها في الخارج
تويتر
عينت الخارجية السعودية فاطمة باعشن متحدثة باسم السفارة السعودية في واشنطن، لتكون بذلك أول سيدة يتم تعيينها في منصب متحدث باسم سفارة للمملكة على مستوى العالم.

ويأتي القرار بعد ساعات من قرار الملك سلمان بن عبد العزيز السماح للمرأة بقيادة السيارة لأول مرة في تاريخ السعودية.

وكتبت باعشن تغريدة باللغة الإنجليزية عبر حسابها على "تويتر" قالت فيها:"فخورة بأن أخدم السفارة السعودية في الولايات المتحدة كمتحدثة باسمها.. أشعر بالامتنان".

وقالت مواقع وصحف محلية إن باعشن حاصلة على درجة الماجستير مع التركيز على التمويل الإسلامي من جامعة شيكاغو. وشغلت مناصب قيادية عدة، أبرزها مديرة في مؤسسة الجزيرة العربية في العاصمة الأمريكية. وعملت مع وزارة العمل والاقتصاد والتخطيط بين عامَي 2014 و.2017 وتشمل مجالات تركيزها سوق العمل، وتنمية القطاع الخاص، وتمكين المرأة اقتصاديا.

وعملت باعشن كذلك مستشارة في الاستراتيجية الاجتماعية والاقتصادية للبنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية ومؤسسة الإمارات لتنمية الشباب.

المصدر
وكالة الأنباء الألمانية
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السعودية
السفارة السعودية في واشنطن
فاطمة باعشن

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