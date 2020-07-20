السعودية
الاثنين 20 يوليو 2020 22:11

السعودية تعلن غرة ذي الحجة: تعرف على موعد عيد الأضحى

تتوجه أنظار العالم الإسلامي خلال أيام إلى مكة المكرمة، حيث تبدأ مشاعر الحج
غيتي
أعلنت السعودية، الإثنين، أن الأربعاء المقبل أول أيام ذي الحجة (شهر الحج)، وعيد الأضحى في 31 من يوليو/تموز الجاري.

وذكر بيان صادر عن المحكمة العليا السعودية، أن "غدا الثلاثاء هو المكمل للثلاثين من ذي القعدة، والخميس الموافق لـ30 من يوليو، هو يوم الوقوف بعرفة"، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأوضح البيان أن "أول أيام ذي الحجة سيكون الأربعاء لتعذر رؤية هلال شهره، وعيد الأضحى، يوم 31 يوليو".

وأمس الأحد، دعت المحكمة العليا السعودية، إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الإثنين، لتتعذر رؤيته في أكثر من مرصد للمراقبة، وفق وسائل إعلام محلية.

وتتوجه أنظار العالم الإسلامي خلال أيام إلى مكة المكرمة، حيث تبدأ مشاعر الحج، الفريضة الأعظم لدى المسلمين، ولكن في ظل أعداد محدودة من داخل المملكة، وفق قرار سعودي سابق، خشية تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وفي 2019، بلغ إجمالي عدد الحجاج مليونين و489 ألفا و406، منهم أكثر من مليون و855 ألفا من الخارج و634 ألفا و379 من داخل المملكة، حسب إحصائية سعودية رسمية.

وتتوقع المملكة أن يكون عدد الحجاج في حدود "آحاد آلاف" (أقل من 10 آلاف)، ولمن هم أقل من 65 عاما، ولا يعانون من أمراض مزمنة، وفق تصريحات لوزير الصحة توفيق الربيعة، أواخر يونيو/حزيران الماضي.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

اقرأ أيضا

Thumbnail
انتخابات الرئاسة الأمريكية: بايدن يستشهد بحديث للنبي محمد في حملته الانتخابية (فيديو)
Thumbnail
قارب صغير ينجو من قفزة سمكة قرش في أستراليا (فيديو)
Thumbnail
الصراع في ليبيا: البرلمان المصري يوافق على إرسال قوات عسكرية للخارج
Thumbnail
الفوضى تعصف ببرلمان تونس والرئيس يهدد باللجوء الى الدستور
Thumbnail
وزير الدفاع التركي: أنقرة وجيشها سيواصلان دعم أذربيجان ضد أرمينيا

الأكثر قراءة

  1. انتخابات الرئاسة الأمريكية: بايدن يستشهد بحديث للنبي محمد في حملته الانتخابية (فيديو)
  2. قارب صغير ينجو من قفزة سمكة قرش في أستراليا (فيديو)
  3. السعودية تعلن غرة ذي الحجة: تعرف على موعد عيد الأضحى
  4. الصراع في ليبيا: البرلمان المصري يوافق على إرسال قوات عسكرية للخارج
  5. الفوضى تعصف ببرلمان تونس والرئيس يهدد باللجوء الى الدستور