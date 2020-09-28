السعودية
الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 00:25

السعودية تعلن ضبط خلية "إرهابية" وتتهم الحرس الثوري الإيراني بتدريبها

إحدى دوريات قوات الأمن السعودي
صفحة وزارة اداخلية السعودية
أعلن المتحدث باسم رئاسة أمن الدولة في السعودية ضبط ما وصفها بخلية إرهابية قال إن بعض عناصرها تلقوا تدريبات عسكرية وميدانية داخل مواقع للحرس الثوري في إيران.

وقال المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة في السعودية في بيان نقلته وسائل إعلام سعودية "ثلاثة منهم تلقوا التدريبات في إيران، أما البقية فقد ارتبطوا مع الخلية بأدوار مختلفة".

وأضاف المتحدث أن عناصر الخلية تلقت "داخل مواقع للحرس الثوري في إيران تدريبات عسكرية وميدانية" لعدة أسابيع في أواخر العام 2017.

وذكر البيان أنه جرى "ضبط كمية من الأسلحة والمتفجرات مخبأة في موقعين، أحدهما منزل والآخر عبارة عن مزرعة" في المملكة.

وتخوض السعودية وإيران عدة حروب بالوكالة في المنطقة، ومنها الحرب في اليمن.

وحملت الرياض إيران مسؤولية هجوم لم يسبق له مثيل بصواريخ وطائرات مسيرة على منشآت نفطية في المملكة العام الماضي، وهو ما تنفيه طهران.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد: ليفربول يحافظ على بدايته المثالية بالفوز على أرسنال
Thumbnail
ابن خال الأسد يكشف عن أكبر عملية نصب لصالح "أثرياء الحرب في سوريا".. ما القصة؟
Thumbnail
قبل ساعات من المناظرة الرئاسية الأولى.. واشنطن بوست تعلن دعمها بايدن
Thumbnail
شاهد: لحظة القبض على كبير مستشاري حملة ترمب الانتخابية ومديرها السابق
Thumbnail
قرية تعيد انتخاب رئيس بلديتها بعد وفاته.. ما السبب؟

الأكثر قراءة

  1. عام في القصر: أسرار تنشر لأول مرة عن الرئيس مرسي [الحلقة 11]
  2. تعويضات جديدة على السودان في قضية تفجير سفارتين أمريكيتين
  3. شاهد: جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل فلسطينيا جنوبي الضفة الغربية
  4. ترمب يحل لجنة تحقيق في مزاعم تزوير انتخابات 2016
  5. شاهد: ماي| سأتصدى "بكل ما أوتيت" لاقتراع سحب الثقة