السعودية تعلن تضرر سفينتين لها في هجمات الفجيرة بالإمارات

السعودية تكشف عن تضرر اثنتين من سفنها بهجمات الفجيرة بالإمارات ميناء الفجيرة

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن ناقلتي نفط سعوديتان تعرضتا لـ"هجوم تخريبي" قبالة السواحل الإماراتية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية اليوم الإثنين.

أبرز تصريحات الفالح وفق وكالة الأنباء السعودية: تعرضت ناقلتان سعوديتان لهجوم تخريبي وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات بالقرب من إمارة الفجيرة.

لا وقوع لأي إصابات أو تسرب للوقود من جراء الهجوم "في حين نجم عنه أضرار بالغة في هيكلي السفينتين.

إحدى الناقلتين كانت في طريقها "للتحميل بالنفط السعودي من ميناء رأس تنورة، ومن ثم الاتجاه إلى الولايات المتحدة لتزويد عملاء أرامكو السعودية.

الهجوم يعتبر تهديدا لحرية الملاحة البحرية وأمن الإمدادات النفطية للمستهلكين في كل أنحاء العالم، وعلى المجتمع الدولي مسؤولية مشتركة في الحفاظ على سلامة الملاحة البحرية. عمليات تخريبية: كانت الإمارات قد أعلنت الأحد أن أربع سفن شحن تجارية من عدة جنسيات تعرضت لـ"عمليات تخريبية" في مياهها قبالة إيران.

لم تحدد الإمارات طبيعة تلك الأعمال أو الجهة التي تقف خلفها لكنها قالت إن "تعريض السفن التجارية لأعمال تخريبية وتهديد حياة طواقمها يعتبر تطورًا خطيرًا"، كما افادت وزارة الخارجية.

الإمارات دعت أيضًا، الأحد، المجتمع الدولي إلى "القيام بمسؤولياته" لمنع "أي أطراف تحاول المساس بأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية وهذا يعتبر تهديدًا للأمن والسلامة الدولية". إيران تدعو للتحقيق: إيران أعربت الإثنين عن "القلق" لتعرض سفن في الإمارات لأعمال "تخريبية" وحضت على إجراء تحقيق.

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، وصف الحوادث التي تعرضت لها سفن قرب ساحل إمارة الفجيرة بالإمارات الأحد بأنها "مقلقة ومؤسفة" وطالب بتحقيق لكشف ملابساتها.

وكالة الطلبة للأنباء، وهي وكالة شبه رسمية، نقلت عن موسوي قوله "مثل تلك الحوادث لها تأثير سلبي على أمن الملاحة البحرية"، مطالبُا دول المنطقة "بتوخي الحذر من مؤامرات لزعزعة الاستقرار من قبل عناصر أجنبية".

وكان رئيس لجنة الأمن القومي الإيراني حشمت الله فلاحت بيشه قد كتب على "تويتر"، أن ما وقع قبالة الفجيرة يثبت هشاشة الأمن في منطقة جنوب الخليج التي تقع ضمنها الإمارات. ناقلة نفط قري ساحل الفجيرة بالإمارات (أسوشيتد برس) خلفيات: ميناء الفجيرة يقع خارج مضيق هرمز مباشرة، وهو من أكبر موانئ تزويد السفن بالوقود في العالم. والمضيق ممر مائي حيوي لعبور شحنات النفط والغاز إلى الأسواق العالمية.

يأتي الحادث في المياه الإماراتية في خضم مرحلة من التوتر المتصاعد بين إيران والولايات المتحدة.

الولايات المتحدة أرسلت سفينة هجومية وبطاريات صواريخ "باتريوت" إلى الشرق الأوسط لتعزيز قدرات حاملة طائرات وقاذفات من طراز "بي-52" أُرسلت سابقًا إلى منطقة الخليج.

الحرس الثوري كان قد هدد باستهداف السفن الحربية الأمريكية في حال مهاجمة إيران. وفي وقت سابق، هددت جماعة الحوثي اليمنية بضرب أهداف في الإمارات ردًا على العمليات التي تقوم بها قوات التحالف السعودي الإماراتي في اليمن.

يأتي ذلك أيضًا فيما يتوجه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى بروكسل حيث سيناقش ملف إيران مع المسؤولين الفرنسيين والبريطانيين والألمان.

إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، كثفت ضغوطاتها على إيران في الآونة الأخيرة متهمة إياها بالتحضير لهجمات "وشيكة" ضد مصالح أمريكية في الشرق الأوسط.

الإمارات عضو قيادي إلى جانب السعودية في التحالف العسكري الداعم للقوات الحكومية في اليمن المجاور في معاركها مع الحوثيين المتهمين بتلقي دعم عسكري من إيران. وتنفي طهران هذا الاتهام، وتقول إن دعمها للحوثيين سياسي فقط.