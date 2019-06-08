السعودية تعتزم صلب طفل بعد بلوغه سن الـ 18

"التحريض على التمرد"

صلب الطفل

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تأكد لنا أن النيابة العامة طالبت باعدام الفتى #مرتجى_قريريص المعتقل منذ سنة 2014 من دون سبب قانوني (وقد كان عمره حين الاعتقال 13 سنة)، وجاءت هذه المطالبة بعد ارغام الفتى على التوقيع على اعترافات بتهم لم يرتكبها تحت التعذيب وضغط العزل الانفرادي. pic.twitter.com/hW2j5wkOdx