السعودية
الأحد 9 يوليو 2017 09:56

السعودية تعتزم استضافة "قمة العشرين" عام 2020

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز
أرشيف
تعتزم المملكة العربية السعودية استضافة قمة قادة مجموعة العشرين عام 2020، حسبما أعلن وزير الدولة السعودي إبراهيم بن عبد العزيز العساف، السبت.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أن العساف أعلن اعتزام بلاده استضافة القمة في 2020 بتوجيهات من العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز.

وأدلى العساف هذا التصريح عقب ترؤسه نيابة عن العاهل السعودي وفد المملكة في أعمال القمة التي اختتمت أعمالها في مدينة هامبورغ الألمانية.

وقال العساف إن قادة الدول الأعضاء في قمة مجموعة العشرين رحبوا باستضافة السعودية لأعمال القمة خلال عام 2020.

وتابع: "لقد بدأنا العمل من الآن لتنظيم اجتماع قمة العشرين في المملكة بمتابعة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية".

وقال العساف إن قادة دول مجموعة العشرين ناقشوا في جلساتهم المغلقة خلال أعمال القمة ملف الإرهاب، وثمّنوا جهود السعودية تجاه هذا الملف، وفي مقدمتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وأوضح أنه سيكون هناك تعاون دولي مكثف ومحدد وأكبر مما كان يتم بالسابق، دون أن يوضح المزيد عن شكل وكيفية هذا التعاون.

واستضافت مدينة هامبورغ الألمانية، الجمعة والسبت، قمة العشرين (G20) الاقتصادية؛ حيث انتقلت رئاسة المجموعة من الصين إلى ألمانيا وذلك لعام قادم.

وتضم مجموعة العشرين كلا من تركيا والولايات المتحدة والمكسيك وكندا والبرازيل وأستراليا والأرجنتين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا والصين والهند وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا والسعودية، إضافة إلى الاتحاد الأوربي.

المصدر
الأناضول
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قمة العشرين
الملك سلمان بن عبد العزيز
العاهل السعودي
وزير الدولة السعودية

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