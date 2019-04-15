الاثنين 15 أبريل 2019 15:58
السعودية تطلق سراح أكاديمي "مؤقتا" بعد اعتقاله 18 شهرا
قال حساب "معتقلي الرأي"، الإثنين، إن السلطات السعودية أفرجت "مؤقتا" عن الأكاديمي والكاتب السعودي البارز صنهات العتيبي.
التفاصيل:
- حساب "معتقلي الرأي" المعني بالموقوفين في السعودية غرد عبر حسابه بـ"تويتر"، قائلا: "السلطات السعودية تفرج مؤقتاً عن الدكتور صنهات العتيبي، بعد أكثر من سنة ونصف قضاها في السجن رهن الاعتقال التعسفي، من دون سبب قانوني".
- العتيبي تم اعتقاله في 25 سبتمبر/ أيلول 2017 من منزله، وله عشرات المقالات في الاستشارات الاقتصادية والتدريب والتطوير المهني، وساهم في تدريب العشرات في مجال الإدارة وتطوير الاعمال وهو كاتب مقالات بجريدة الرياض ورئيس قسم إدارة الأعمال بجامعة الملك سعود، وفق تقارير حقوقية.
🔴 عاجل— معتقلي الرأي (@m3takl) April 15, 2019
السلطات السعودية تفرج مؤقتاً عن الدكتور #صنهات_العتيبي (المستشار والمدرب في الإدارة الاستراتيجية) بعد أكثر من سنة ونصف قضاها في السجن رهن الاعتقال التعسفي، من دون سبب قانوني. pic.twitter.com/025EsOf1Fo
- لم تعلق الرياض على تلك الأنباء غير أنها تواجه بانتقادات حقوقية محلية ودولية تصاعدت منذ إقرارها بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في قنصليتها بإسطنبول في أكتوبر/ تشرين أول 2018، دون الاعلان عن مكان جثته إلى الآن.
👇خبر هام— وطنيون معتقلون (@mtqln) April 15, 2019
قرار بالإفراج المؤقت عن الدكتور #صنهات_بدر_العتيبي المعتقل منذ شهر سبتمبر 2017. pic.twitter.com/8hzlKWEMi8
خلفيات:
- اعتقال العتيبي كان ضمن حملة موسعة نفذتها السلطات السعودية شملت أيضا ناشطين وعلماء دين ومعارضين في السنوات السابقة.
⬇️ أبرز المنجزات الوطنية للمعتقل الدكتور #صنهات_العتيبي.#الحرية_لصنهات_العتيبي pic.twitter.com/EGGhRirOw6— معتقلي الرأي (@m3takl) April 8, 2019
- تحاكم الرياض أيضا 11 ناشطة سعودية أمام المحكمة الجزائية في الرياض بعدما تم اعتقالهن في مايو/ أيار العام الماضي في إطار حملة أمنية واسعة استهدفت ناشطين قبل شهر من رفع الحظر المفروض على النساء في المملكة، وتردد أن بعضهن تعرضن للتعذيب والإساءة الجنسية خلال التحقيق معهن.
- نحو 36 دولة، منها جميع دول الاتحاد الأوربي وعددها 28 وكندا وأستراليا، دعت الرياض إلى إطلاق سراح الناشطات.
المصدر
الأناضول
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