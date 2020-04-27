السعودية تشتري حصة بنصف المليار دولار في أكبر مروج حفلات بالعالم
وكشف الصندوق عن الحصة البالغة 12 مليونا و337569 سهما في الشركة الأم المالكة لشركة "تيكت ماستر"، والتي تضررت بشدة جراء إلغاء الحفلات والفاعليات في العالم بسبب جائحة فيروس كورونا.
وارتفعت أسهم أكبر مروج للحفلات في العالم بنسبة قاربت 10% عقب الإعلان عن الصفقة مسجلة 42.01 دولار للسهم.
وتضررت لايف نيشن جراء الجائحة العالمية وأقيمت دعوات قضائية ضدها هي وشركة "تيكت ماسترو" المملوكة لها بسبب تغييرها سياسة حجز التذاكر وامتناعها عن رد كامل قيمها للعملاء.
ووفقا لبيانات ريفينيتيف، فإن امتلاك 12.34 مليون سهم يجعل صندوق الاستثمارات العامة السعودي ثالث أكبر مساهم في الشركة.
وحذرت لايف نيشن، التي هبطت أسهمها 44 في المئة منذ بداية العام، من ضربة لأنشطتها جراء تأجيل أو إلغاء عروض بسبب جائحة فيروس كورونا.
وليبرتي ميديا كورب هي أكبر مساهم في لايف نيشن بحصة قدرها 25.05 في المئة، تليها فانجارد ولها حصة 7.09 بالمئة، وفقا لبيانات ريفينيتيف.
وفي وقت سابق هذا الشهر كشف الصندوق، الذي يدير أصولا تزيد قيمتها على 300 مليار دولار، عن حصة قدرها 8.2 بالمئة في كارنيفال كورب المشغلة للسفن السياحية والتي تعاني من تداعيات الفيروس.
وقالت صحيفة "لوس أنجليس تايمز" الأمريكية إنه على الرغم من جهود السعودية لإقامة روابط في هوليود إلا أن بعض الشركات امتنعت عن قبول استثمارات من المملكة في أعقاب جريمة اغتيال الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول.
وأعادت مجموعة "إنديفر" العملاقة ومقرها بيفرلي هيلز في ولاية كاليفورنيا الأمريكي استثمارا للمملكة بقيمة 400 مليون دولار وسط مخاوف بشأن مقتل خاشقجي.
وذكرت صحيفة "هوليود روبرتر" أن أسماء بارزة في عالم الإعلام والترفيه أجلت مشاركتها في مؤتمر كبير كان من المقرر أن تستضيفه الرياض تحت عنوان "مبادرة استثمار المستقبل".