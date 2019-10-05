السعودية
السبت 5 أكتوبر 2019 22:34

السعودية تسمح للنساء بالإقامة في الفنادق من دون محرم

أعلنت المملكة السماح للنساء أيضا بالالتحاق بالجيش السعودي برتب عسكرية مختلفة
غيتي - أرشيفية
أعلنت السعودية إعفاء الأجانب من إظهار سجل الأسرة عند التسجيل لشغل غرف الفنادق، بعدما أعلنت المملكة عن نظام جديد للتأشيرة السياحية لجذب السياح.
التفاصيل
  • أصبح من الممكن أيضا أن تستأجر النساء، بمن فيهن السعوديات، غرفا بالفنادق من دون محرم.
  • الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أكدت تقريرا نشرته صحيفة عكاظ أمس الجمعة وأشارت فيه إلى إلزام جميع السعوديين بإثبات سجل الأسرة عند التسجيل في الفنادق.
  • الهيئة أضافت أن السائحين الأجانب غير مطالبين بهذا وأنه يمكن لكافة النساء، بمن فيهن السعوديات، الحجز والإقامة في الفنادق من دون محرم بمجرد إظهار بطاقة تحقيق الشخصية عند التسجيل.
  • عضو لجنة الإيواء السعودية، تركي الحكير، وصف في مداخلة على قناة سعودية، قرار هيئة السياحة بـ "الموفق والإيجابي".
  • الحكير قال "لم يسمح سابقاً بتأجير النساء للغرف من دون محرم ولكن أمور الحياة تغيرت، وهذا الشي لازم احنا نتغير معه، فبناء عليه كانت القرارات موفقة، والآن أصبح بمقدور المرأة أن تسكن في أي فندق موجود على مستوى المملكة بدون وجود أي محرم".
خلفيات
  • فتحت السعودية أبوابها على مصراعيها الأسبوع الماضي أمام السائحين الأجانب من 49 دولة في إطار سعيها لتنمية قطاع السياحة وتنويع اقتصادها بعيدا عن صادرات النفط.
  • سمحت المملكة للسائحات بعدم ارتداء العباءة السوداء لكنها ألزمتهن بارتداء ملابس محتشمة.
  • تهدف السلطات السعودية لاجتذاب 100 ألف زائر سنويا بحلول عام 2030.
  • يقتصر معظم الوافدين الأجانب على المملكة العربية السعودية حتى الآن على العمالة المقيمة وأسرهم ورجال الأعمال والحجاج الذين يحصلون على تأشيرة خاصة لزيارة مكة والمدينة.
  • قبل يومين، أعلنت المملكة السماح للنساء بالالتحاق بالجيش السعودي برتب عسكرية مختلفة.
  • المملكة كانت قد أقرت تعديلات على نظام وثائق السفر ونظام الأحوال المدنية، أتاح للمرأة استخراج جواز السفر دون اشتراط موافقة ولي أمرها، بعد تجاوزها عمر الـ 21 عاماً.
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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