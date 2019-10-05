السعودية تسمح للنساء بالإقامة في الفنادق دون محرم
التفاصيل
- أصبح من الممكن أيضا أن تستأجر النساء، بمن فيهن السعوديات، غرفا بالفنادق دون محرم.
- الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أكدت تقريرا نشرته صحيفة عكاظ أمس الجمعة وأشارت فيه إلى إلزام جميع السعوديين بإثبات سجل الأسرة عند التسجيل في الفنادق.
- الهيئة أضافت أن السائحين الأجانب غير مطالبين بهذا وأنه يمكن لكافة النساء، بمن فيهن السعوديات، الحجز والإقامة في الفنادق دون محرم بمجرد إظهار بطاقة تحقيق الشخصية عند التسجيل.
حتى السكن تبون فيه محرم؟— إبراهيم المنيف (@altamimi14) October 4, 2019
وحدة ساكنة بيتها بين ٤جدران، ليه يصير معها محرم؟
خايفين تختلط مع الجن؟
طبعاً الموسوس يبني كل تصوراته حول الرذيلة!
تسوق، تعمل، تسافر..الخ والهدف واحد، ممارسة الرذيلة!
والان (#سكن_المرأة_بدون_محرم لتمارس الرذيلة براحتها)!
>على أساس ماعندها حياة غير الرذيلة؟
- عضو لجنة الإيواء السعودية، تركي الحكير، وصف في مداخلة على قناة سعودية، قرار هيئة السياحة بـ "الموفق والإيجابي".
#سكن_المراه_بدون_محرم— عبدالله بن سعد آل معيوف (@al_maeyuf) October 4, 2019
هذه من الحقوق التي لا ينبغي مناقشتها أصلاً، فالمرأة كالرجل لها الإنفراد بالسكن حيث شاءت.
والشريعة جعلت المحرم للسفر في حال الخوف، لخدمة المرأة ومصلحتها، أما الآن فقد خرجوا عن مراد الشرع بأن جعلوا المحرم سبب للتضيق على المرأة وتعاستها كأنه سيدها وهي جاريته!
- الحكير قال "لم يسمح سابقاً تأجير النساء للغرف بدون محرم ولكن أمور الحياة تغيرت، وهذا الشي لازم احنا نتغير معه، فبناء عليه كانت القرارات موفقة، والآن أصبح بمقدور المرأة أن تسكن في أي فندق موجود على مستوى المملكة بدون وجود أي محرم".
#برنامج_ياهلا— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 4, 2019
تفاصيل حصرية في ياهلا حول #سكن_المرأة_بدون_محرم pic.twitter.com/vQDHk1gjkg
خلفيات
- فتحت السعودية أبوابها على مصراعيها الأسبوع الماضي أمام السائحين الأجانب من 49 دولة في إطار سعيها لتنمية قطاع السياحة وتنويع اقتصادها بعيدا عن صادرات النفط.
#سكن_المرأة_بدون_محرم تقي، حرامٌ ما لم تضطر— المُحَدّث أحمد آل الشيخ🗨️ (@BahthAhmudShykh) October 4, 2019
لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت وليها دون أذنه فضلاً عن أن تسكن وحدها دون اذنه
بل بيت وليها هو بيتها وحرم الله إخراجها وخروجها "لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن"
وإن كان هناك شيخ خالف هذا فلعله لم يفطن للأدلة الشرعية الموجودة في هذه الصورة: pic.twitter.com/UroqyupFtx
- سمحت المملكة للسائحات بعدم ارتداء العباءة السوداء لكنها ألزمتهن بارتداء ملابس محتشمة.
- تهدف السلطات السعودية لاجتذاب 100 ألف زائر سنويا بحلول عام 2030.
- يقتصر معظم الوافدين الأجانب على المملكة العربية السعودية حتى الآن على العمالة المقيمة وأسرهم ورجال الأعمال والحجاج الذين يحصلون على تأشيرة خاصة لزيارة مكة والمدينة.
#سكن_المرأة_بدون_محرم تقي، حرامٌ ما لم تضطر— المُحَدّث أحمد آل الشيخ🗨️ (@BahthAhmudShykh) October 4, 2019
لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت وليها دون أذنه فضلاً عن أن تسكن وحدها دون اذنه
بل بيت وليها هو بيتها وحرم الله إخراجها وخروجها "لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن"
وإن كان هناك شيخ خالف هذا فلعله لم يفطن للأدلة الشرعية الموجودة في هذه الصورة: pic.twitter.com/UroqyupFtx
- قبل يومين، أعلنت المملكة السماح للنساء بالالتحاق بالجيش السعودي برتب عسكرية مختلفة.
- المملكة كانت قد أقرت تعديلات على نظام وثائق السفر ونظام الأحوال المدنية، أتاح للمرأة استخراج جواز السفر دون اشتراط موافقة ولي أمرها، بعد تجاوزها عمر الـ 21 عاماً.