فيروس كورونا المستجد
الاثنين 2 مارس 2020 21:15

السعودية تسجل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد

العاصمة السعودية الرياض
غيتي
أعلنت وزارة الصحة السعودية، الإثنين، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، وهي لمواطن وصل من إيران عبر البحرين، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وذكرت الوكالة أن المصاب "لم يفصح عند المنفذ السعودي عن تواجده" في إيران.

وأكدت الوزارة في بيانها أن "الحالة معزولة حالياً في المستشفى ويجري التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات المعتمدة".

كما أشارت إلى "حصر جميع المخالطين للمصاب وأخذ العينات منهم لفحصها" من قبل الجهات المختصة.

ولم تقدم السلطات تفاصيل عن عمر أو مكان الحالة المصابة.

وكانت السعودية علّقت مؤقّتاً دخول الراغبين بأداء العمرة إلى أراضيها وزيارة المدينة المنورة، في إجراء احترازي غير مسبوق كان يرمي إلى منع وصول فيروس كورونا المستجدّ إلى المملكة.    

وأمس الأحد، قال وكيل وزارة الحج والعمرة عبد العزيز وزنان في مؤتمر صحفي إن 469 ألف من المعتمرين كانوا متواجدين في المملكة لحظة صدور القرار الخميس.

لكنّه أشار إلى أن 105 الاف منهم غادروا البلاد حتى صباح الأحد.

وأوضح مسؤول في وزارة الخارجية في المؤتمر نفسه أن المملكة علقت إصدار "التأشيرة السياحية لمواطني 22 دولة يتفشى فيها الفيروس".

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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فيروس كورونا المستجد
كوفيد-19
السعودية

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