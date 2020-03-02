فيروس كورونا المستجد
الاثنين 2 مارس 2020 22:32

السعودية تسجل أول إصابة بالفيروس كورونا المستجد

العاصمة السعودية الرياض
غيتي
أعلنت وزارة الصحة السعودية، الإثنين، تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وهي لمواطن وصل من إيران عبر البحرين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وذكرت الوكالة أن المصاب "لم يفصح عند المنفذ السعودي عن تواجده" في إيران.

وأكدت الوزارة في بيانها أن "الحالة معزولة حالياً في المستشفى ويجري التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات المعتمدة".

كما أشارت إلى "حصر جميع المخالطين للمصاب وأخذ العينات منهم لفحصها" من قبل الجهات المختصة.

ولم تقدم السلطات تفاصيل عن عمر ولا مكان الحالة المصابة.

وكانت السعودية علّقت مؤقّتاً دخول الراغبين في أداء العمرة إلى أراضيها وزيارة المدينة المنورة، في إجراء احترازي غير مسبوق كان يرمي إلى منع وصول الفيروس كورونا المستجدّ إلى المملكة.    

وأمس الأحد، قال وكيل وزارة الحج والعمرة عبد العزيز وزنان في مؤتمر صحفي إن 469 ألف من المعتمرين كانوا متواجدين في المملكة لحظة صدور القرار الخميس.

لكنّه أشار إلى أن 105 آلاف منهم غادروا البلاد حتى صباح الأحد.

وأوضح مسؤول في وزارة الخارجية في المؤتمر نفسه أن المملكة علقت إصدار "التأشيرة السياحية لمواطني 22 دولة يتفشى فيها الفيروس".

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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فيروس كورونا المستجد
كوفيد-19
السعودية

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