الصراع في اليمن
السبت 4 أغسطس 2018 13:36

السعودية تستأنف شحن النفط عبر باب المندب

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح
وزير الطاقة السعودي خالد الفالح
رويترز
أعلنت السعودية (السبت) أنها ستستأنف نقل شحنات النفط عبر مضيق باب المندب بدءا من اليوم.

وهذه أبرز التطورات:

  • وكالة الأنباء السعودية نقلت عن وزير الطاقة خالد الفالح أن شحنات النفط عبر مضيق باب المندب الاستراتيجي في البحر الأحمر ستستأنف اليوم السبت.
  • الفالح قال إن القرار صدر بعد أن اتخذ التحالف في اليمن جميع التدابير اللازمة لخفض المخاطر على السفن التي تمر عبر باب المندب.
  • أعلن الحوثيون قبل ثلاثة أيام أنهم سيوقفون الهجمات في البحر الأحمر من جانب واحد لمدة أسبوعين.
  • السعودية أعلنت في 26 يوليو/ تموز أنها ستوقف مؤقتا شحنات النفط عبر باب المندب.
  • أعلنت جماعة الحوثي في 26 يوليو/ تموز استهداف ناقلتي نفط سعوديتين كبيرتين.
  • ارتفعت أسعار النفط بنسبة0.6  بالمئة بعد وقف السعودية تصدير شحناتها عبر باب المندب قبل أن يعاود مرة أخرى عند 73.91 دولار للبرميل.
المصدر
وكالات
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خالد الفالح
السعودية
اليمن
باب المندب
الحوثيون
البحر الأحمر

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