أسعار النفط
الأحد 14 يوليو 2019 12:32

السعودية ترفع أسعار البنزين في السوق المحلي

شركة أرامكو: أسعار البنزين في السعودية قابلة للتغيير ارتفاعاً وانخفاضاً تبعاً للتغيرات في أسعار التصدير
رويترز
رفعت السعودية، اليوم الأحد، أسعار البنزين في السوق المحلية رسمياً، حسبما أعلنت شركة أرامكو الحكومية، ما أثار انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.
التفاصيل
  • بحسب بيان أرامكو أصبح سعر البنزين 91 أوكتين 1.53 ريال ارتفاعا من 1.44 ريال، وبنزين 95 أوكتين 2.18 ريال ارتفاعا من 2.10 ريال.
  • أرامكو: الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعاً وانخفاضاً تبعاً للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.
  • الشركة أرجعت زيادة أسعار البنزين إلى خطط تنفذها لإصلاح أسعار الطاقة المباعة في السوق المحلية.
غضب وانتقادات 
  • أثار القرار ردوداً غاضبة وأبدى مغردون سعوديون في موقع التواصل الاجتماعي رفضهم لقرار أرامكو، مشيرين إلى أن المستهلك هو الخاسر الوحيد من ذلك.
  • اتهم مواطنون سعوديون الحكومة بمحاربتهم، والسير في نهج خاطئ.
  • ووصف بعض الناشطين، التغييرات الأخيرة في السعودية بالكارثة الحقيقية، متعجبين من إنفاق المليارات على هيئة الترفيه وغيرها، مقابل رفع أسعار المحروقات بالرغم من كون المملكة دولة نفطية.
أكبر مصدر للنفط 
  • تعد السعودية، أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك، بمتوسط 10.4 ملايين برميل يومياً.
  • تمتلك السعودية عشرات الحقول النفطية "برية وبحرية وصحراوية" موزعه في عدة مدن.
  • الحقول الرئيسية الأكثر إنتاجاً حقل الأغوار في الإحساء الذي ينتج 60% من إجمالي الانتاج اليومي، للسعودية وحقول شيبه والسفانية وبقيق.
خلفيات
  • بدأت السعودية منذ 2015 زيادة أسعار المحروقات، بالتزامن مع هبوط سعر برميل النفط من متوسط 112 دولارا في 2014.
  • ارتفع الدين العام السعودي بنهاية 2018 إلى 560 مليار ريال (149.3 مليار دولار)، تمثل 19.1 % من الناتج المحلي، مقابل 443 مليار ريال (118.13 مليار دولار) تشكل 17.2 % من ناتج 2017.
  • أصدرت السعودية سندات دولية لأول مرة في 2016، ضمن سياسة الإصلاح الاقتصادي لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط.
     
المصدر
وكالات
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