الأحد 14 يوليو 2019 12:32
السعودية ترفع أسعار البنزين في السوق المحلي
رفعت السعودية، اليوم الأحد، أسعار البنزين في السوق المحلية رسمياً، حسبما أعلنت شركة أرامكو الحكومية، ما أثار انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.
التفاصيل
- بحسب بيان أرامكو أصبح سعر البنزين 91 أوكتين 1.53 ريال ارتفاعا من 1.44 ريال، وبنزين 95 أوكتين 2.18 ريال ارتفاعا من 2.10 ريال.
- أرامكو: الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعاً وانخفاضاً تبعاً للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.
- الشركة أرجعت زيادة أسعار البنزين إلى خطط تنفذها لإصلاح أسعار الطاقة المباعة في السوق المحلية.
الحمد لله على كل حال اصبحنا ننافس اخوتنا في مصر— حصه العون بنت الوطن (@hesshalown) July 14, 2019
كل يوم عندهم رفع أسعار في الغاز والمواصلات
والبنزين والكهرباء الخ مدري والراتب
مايزيد لا اعلم كيف للناس
ان يسددوا هذه
الفواتير ⁉️
غضب وانتقادات
- أثار القرار ردوداً غاضبة وأبدى مغردون سعوديون في موقع التواصل الاجتماعي رفضهم لقرار أرامكو، مشيرين إلى أن المستهلك هو الخاسر الوحيد من ذلك.
- اتهم مواطنون سعوديون الحكومة بمحاربتهم، والسير في نهج خاطئ.
- ووصف بعض الناشطين، التغييرات الأخيرة في السعودية بالكارثة الحقيقية، متعجبين من إنفاق المليارات على هيئة الترفيه وغيرها، مقابل رفع أسعار المحروقات بالرغم من كون المملكة دولة نفطية.
أكبر مصدر للنفط
- تعد السعودية، أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك، بمتوسط 10.4 ملايين برميل يومياً.
- تمتلك السعودية عشرات الحقول النفطية "برية وبحرية وصحراوية" موزعه في عدة مدن.
- الحقول الرئيسية الأكثر إنتاجاً حقل الأغوار في الإحساء الذي ينتج 60% من إجمالي الانتاج اليومي، للسعودية وحقول شيبه والسفانية وبقيق.
وفي الليلة الظلماء يُفتقد البدر— صلاح الصاعدي (@salah500007483) July 13, 2019
الله يرحمك يابو متعب يا ملك الإنسانية.#البنزين #أرامكو_السعودية pic.twitter.com/BWBGCKSuVj
#أرامكو_السعودية من جهه وشركة الكهرباء والمياه من جهه والضرائب وساهر— سلطان الشيباني (@sultanalshiyba) July 13, 2019
وارتفاع اسعار #البنزين وين نروح وين نولي وعاد ماشفنا الا القليل والحرب مازالت قايمة
رحنا فيها pic.twitter.com/YoXdZuwlII
خلفيات
- بدأت السعودية منذ 2015 زيادة أسعار المحروقات، بالتزامن مع هبوط سعر برميل النفط من متوسط 112 دولارا في 2014.
- ارتفع الدين العام السعودي بنهاية 2018 إلى 560 مليار ريال (149.3 مليار دولار)، تمثل 19.1 % من الناتج المحلي، مقابل 443 مليار ريال (118.13 مليار دولار) تشكل 17.2 % من ناتج 2017.
- أصدرت السعودية سندات دولية لأول مرة في 2016، ضمن سياسة الإصلاح الاقتصادي لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط.
المصدر
وكالات
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