الخميس 19 يوليو 2018 11:38
السعودية تخرق الاتفاق مع المعتصمين في المهرة
قالت مصادر للجزيرة إن القوات السعودية خرقت الاتفاق الذي وقعته مع المعتصمين بمحافظة المهرة الواقعة جنوب شرقي اليمن.
خرق اتفاق المهرة:
- أضافت المصادر للجزيرة أن القوات السعودية شرعت في استحداث نقطة تفتيش تقع بين منفذي شحن والغيضة بمركز المحافظة.
- أشارت إلى أن طائرة عمودية وأربع مدرعات ساندت هذه القوات التي انتقلت إلى وادي "تنالة" في نقطة تديرها قبيلة "بيت كده".
- قال مصدر قبلي إنه تم إجراء اتصال بالحكومة اليمنية في عدن لإبلاغها عن الاستياء من خرق الاتفاق من قبل القوات السعودية.
- قال رئيس أركان القوات الخاصة في محافظة المهرة محمد رعفيت المهري، إن القوات السعودية ما زالت تسيطر على جزء من مطار المحافظة.
- المجلس القبلي بالصبيحة في محافظة لحج رحب بدعوى للانسحاب من الساحل الغربي والشمال والعودة إلى حدود ما قبل عام 1990.
- اعتبر المجلس الزج بأبنائهم في تلك المناطق محرقة بحد ذاته.
- عقد المجلس اجتماعًا طارئًا لتدارس أوضاع أبناء الصبيحة المشاركين في جبهات المناطق الشمالية.
تصريحات الرئيس هادي لبي بي سي:
- قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في حوار مع "بي بي سي" إن العمليات العسكرية للتحالف السعودي الإماراتي في اليمن استغرقت فترة أطول من المتوقع.
- هادي أكد أنه لم يتوقع أن تستمر الحرب ثلاث سنوات.
- نفى الرئيس اليمني من مقر إقامته في العاصمة المؤقتة "عدن" أن تكون جهود هزيمة الحوثيين وصلت إلى طريق مسدود.
- أكد أنه يندم على الاستعانة بالتحالف بقيادة السعودية للتدخل عسكريًا في اليمن.
معاناة نازحي الحديدة:
- نزح عشرات الآلاف من مدينة الحديدة وسط قتال عنيف.
- المخيمات التي فروا إليها تفتقر إلى المرافق الأساسية.
- وصل عدد الأسر الفارين من الحديدة إلى 35 ألف أسرة وفق الأمم المتحدة.
- يوفر مخيم للنازحين بعض المأوى ويقع بالقرب من عدن ولحج.
- المخيم يقع على بعد 400 كيلومتر من الحديدة، والظروف به صعبة للغاية.
- مخيم مثل هذا من المتوقع أن يتضخم في ظل استمرار الأعمال العدائية.
- أدى القتال على الساحل الغربي لليمن إلى مقتل ما لا يقل عن 30 مدنيًا، بينهم نساء وأطفال خلال الأسبوعين الماضيين.
المصدر
أسوشيتد برس
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