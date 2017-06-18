مصر
الأحد 18 يونيو 2017 13:33

السعودية تحظر استيراد الفراولة المصرية

أرشيفية
رويترز
قال رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية في مصر إن السعودية أبلغت مصر بحظر صادرات الفراولة بداية من 11 يوليو/تموز بسبب متبقيات المبيدات.

وأوضح عبد الحميد الدمرداش في اتصال هاتفي مع رويترز اليوم الأحد أن الإخطار السعودي لم يحدد "نسبة الزيادة فوق المعيار الدولي ولا الشركات المخالفة".

وواجهت الصادرات الزراعية المصرية مصاعب في الآونة الأخيرة من بينها إعلان الإمارات العربية المتحدة في أبريل/نيسان حظر استيراد الفلفل المصري بأنواعه، وحظر السودان في مايو/أيار دخول السلع المصرية الزراعية والحيوانية.

وقال الدمرداش إن الموسم التصديري للفراولة "يبدأ في نوفمبر/تشرين الثاني وينتهي في العاشر من أبريل/نيسان. صادرات الصيف تمثل ما بين 5% و10% من إجمالي تصدير الحاصلات الزراعية وبالتالي لن يكون هناك ضرر كبير".

وأضاف: "أتوقع حل أزمة صادرات الحاصلات الزراعية المصرية إلى الدول العربية قبل بداية الموسم التصديري الجديد منتصف نوفمبر المقبل".

ويبلغ حجم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية للدول العربية نحو 1.2 مليون طن سنويا وفقا لرئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.

وقررت وزارة التجارة المصرية في مايو/أيار إخضاع الصادرات الزراعية الطازجة من الخضر والفاكهة لإجراءات فحص لضمان مطابقتها للمعايير والاشتراطات الدولية وذلك بالاشتراك مع وزارة الزراعة.

وكانت وسائل إعلام أمريكية قد قالت العام الماضي إن 10 أشخاص على الأقل أصيبوا بالالتهاب الكبدي الفيروسي "أ" بولاية فرجينيا نتيجة تناولهم فراولة مستوردة من مصر، ما أثار حالة من القلق في الولاية، وإجراءات احترازية في عدد من الدول حيال الخضروات والفواكه المستوردة من مصر.

المصدر
رويترز
الجزبرة مباشر
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فواكه
خضروات
فراولة
استيراد
السعودية
مبيدات زراعية

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