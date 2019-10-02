الأربعاء 2 أكتوبر 2019 18:11
السعودية تحدد موعد النطق بالحكم على الداعية سلمان العودة
حدّدت محكمة سعودية العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري موعدا للنطق بالحكم في قضية الداعية سلمان العودة الذي يواجه عقوبة الاعدام، حسب ما أفاد نجله، الأربعاء.
التفاصيل
- عبد الله العودة نجل الداعية سلمان العودة كتب على حسابه بتويتر: "اليوم (الأربعاء) حضر الوالد سلمان العودة الى المحكمة المتخصصة بالرياض وقد انتهت الجلسة إلى تحديد يوم الخميس المقبل (الموافق 10 أكتوبر/ تشرين الأول ) كجلسة للنطق بالحكم".
- حضر العودة خلال الاسبوعين الماضيين سبع جلسات على الأقل، بحسب نجله.
- عبد الله العودة: النيابة قدمت في إحدى هذه الجلسات "ما اعتبرته أدلّة ضده، وهذه الأدلة عبارة عن ألفي تغريدة منشورة على حسابه بتويتر".
عادة لا تعلن المحاكم في السعودية تفاصيل كثيرة عن جلساتها، ولا تبثها ولا تعلن أسماء المتهمين في القضايا.
والداعية السعودي سلمان العودة معتقل في السجون السعودية منذ سبتمبر/ أيلول 2017 ضمن حملة شنتها السلطات على كتاب وصحفيين ودعاة.
اليوم حضر الوالد #سلمان_العودة في المحكمة المتخصصة بالرياض وقد انتهت الجلسة إلى تحديد يوم الخميس القادم (الموافق للعاشر من أوكتوبر) كجلسة النطق بالحكم.— د. عبدالله العودة (@aalodah) October 2, 2019
أسأل الله رب العزة والجلال أن يفرّج عنه والبقية.
محاكمة الشيخ سلمان العودة
- مدع عام سعودي كان قد طلب الإعدام للشيخ العودة عند بدء محاكمته في سبتمبر/ أيلول 2018، بحسب ما نقلت صحف محلية، موضحة أيضا أن 37 تهمة وجهت اليه.
- العودة من أبرز وجوه تيار الصحوة في السعودية، وهو صوت يعبر عن المظالم الجماعية داخل المملكة.
حصار قطر
- اعتقل العودة بعدما نشر تغريدة في سبتمبر/ أيلول 2017 رحّب فيها بطريقة غير مباشرة بإمكانية التوصل إلى حل للأزمة مع قطر.
- تقول عائلة سلمان العودة إن السلطات طلبت منه مع معارضين آخرين، تقديم دعم علني للرياض في نزاعها مع الدوحة الأمر الذي رفضه.
- فرضت السعودية وحلفاؤها حصارا على قطر في يونيو/ حزيران 2017.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات