السعودية تتهم إيران بإعطاء الأوامر للحوثيين لمهاجمة منشآتها النفطية

الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي تويتر

اتهم الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي، الخميس، إيران بتوجيه أوامر الهجوم على منشأتي نفط سعوديتين الذي أعلنت جماعة الحوثي اليمنية المسؤولية عنه.

التفاصيل: الأمير خالد قال في تغريدة على موقع "تويتر" إن هجوم الحوثيين على محطتي ضخ تابعتين لشركة أرامكو يؤكد أن الجماعة "ليست سوى أداة لتنفيذ أجندة إيران وخدمة مشروعها التوسعي في المنطقة". ما يقوم الحوثي بتنفيذه من أعمال إرهابية بأوامر عليا من طهران، يضعون به حبل المشنقه على الجهود السياسية الحالية. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) May 16, 2019 ابن سلمان أضاف أن "ما يقوم به الحوثي من أعمال إرهابية بأوامر عليا من طهران، يضعون به حبل المشنقة على الجهود السياسية الحالية".

مسؤولون سعوديون آخرون كتبوا تغريدات مماثلة على تويتر في محاولة لتكثيف الضغوط على إيران في وقت تتزايد فيه التوترات بين واشنطن وطهران بسبب العقوبات والوجود العسكري الأمريكي في الخليج.

عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية قال في تغريدة "الحوثي جزء لا يتجزأ من قوات الحرس الثوري الإيراني ويأتمرون بأوامره وأكد ذلك استهدافه منشآت في المملكة". ١- الحوثي يؤكد يوماً بعد يوم بأنه ينفذ الأجندة الإيرانية ويبيع مقدرات الشعب اليمني، وقراراته لصالح #إيران — Adel Aljubeir عادل الجبير (@AdelAljubeir) May 16, 2019 قتلى مدنيون التحالف السعودي الإماراتي شن غارات جوية على صنعاء، الخميس، أدت إلى مقتل 6 مدنيين بينهم 4 أطفال من أسرة واحدة وأصيب عشرة آخرون بجروح.

صباح الخميس، أعلن مصدر في التحالف البدء "بشن غارات نوعية على مواقع الميليشيات الحوثية في اليمن من ضمنها صنعاء"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.



التحالف في بيان أصدره في وقت لاحق إن الضربات الجوية جاءت بناء على "معلومات عسكرية واستخبارية" بأنها "تشتمل على قواعد ومنشآت عسكرية ومخازن أسلحة وذخيرة"، مشيرا إلى أن الضربات "حقّقت أهدافها بكل دقة".

في حي الرقاص وسط صنعاء، تصاعد الدخان من قلب أحد المنازل السكنية بعدما أصيب بغارة، وعمل عدد من سكان الحي على إزالة الركام والأنقاض بحثا عن ضحايا وهم يهتفون "الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل"،، قبل أن يتمكّنوا من انتشال طفل لم يتبين إن كان حيا أو ميتا، بحسب وكالة "فرانس برس".

في أحد المستشفيات، روى حمادة أحمد الذي أصيب في رأسه وساقه "سمعت الصاروخ الأول وكنت على الشرفة، ثم سمعت الطيران وبعدها الصاروخ الثاني. أحسست أن الضرب (آت) علينا، حاولت أن أدخل إلى البيت لكنني لم أدرك ما حصل بعدها".

التحالف السعودي الإماراتي أكد في بيانه "ستستمر عمليات قوات التحالف بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية حتى يتم تحييد هذه الأهداف العسكرية والمشروعة". خلفيات: جماعة الحوثي قالت إنها نفذت هجوم بطائرات مسيرة على منشأتي نفط سعوديتين يوم الثلاثاء وأكدت السعودية أنه لم يؤثر على إنتاجها أو صادراتها النفطية.

الهجمات بالطائرات المسيرة جاءت بعد يومين من تعرض ناقلتي نفط سعوديتين للتخريب قبالة ساحل دولة الإمارات.

لم توجه الإمارات اللوم لأي طرف في الحادث الذي يخضع للتحقيق والذي نأت إيران بنفسها عنه. ولحقت أضرار بالناقلات الأربع وبينها ناقلة تحمل علم الإمارات وأخرى مسجلة في النرويج.

منذ 2014، يشهد اليمن حربا بين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي، تصاعدت في مارس/ آذار 2015 مع تدخل السعودية على رأس التحالف العسكري دعما للقوات الحكومية.

تسبب النزاع بمقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم عدد كبير من المدنيين، بحسب منظمات إنسانية مختلفة.

لا يزال هناك 3.3 ملايين نازح، فيما يحتاج 24.1 مليون شخص، أي أكثر من ثلثي السكان إلى مساعدة، بحسب الأمم المتحدة التي تصف الأزمة الإنسانية في اليمن بأنها الأسوأ في العالم حالياً.