اعتقالات السعودية
الاثنين 11 مايو 2020 00:12

السعودية تتبرأ من تغريدة عن صحة محمد بن نايف وتقول: الحساب مخترق

الأمير محمد بن نايف ولي العهد السابق
رويترز
تبرأت السلطات السعودية، الأحد، من تغريدة نشرت على الحساب الرسمي للمديرية العامة للسجون بشأن نقل ولي العهد السابق محمد بن نايف والمعتقل في السجن إلى العناية المركزة.

وقالت المديرية العامة للسجون السعودية، تابعة لوزارة الداخلية، إن حسابها الموثق عبر موقع تويتر "تعرض لاختراق ونشر معلومات غير صحيحة".

جاء الإعلان عقب وقت قصير من نشر هذا الحساب تغريدة تفيد بتدهور صحة محمد بن نايف، ولي العهد السعودي السابق، المعتقل منذ شهرين هو وعمه الأمير أحمد بن عبدالعزيز، حسب تقارير صحفية أمريكية.

التغريدة المحذوفة التي تحدثت عن الوضع الصحي للأمير محمد بن نايف

وأفادت تغريدة حساب السجون السعودية بأنه تم نقل "محمد بن نايف" إلى العناية المركزة، إثر إصابته بنوبة قلبية، نافية وفاته.

وقال نشطاء إن هذا أول اعتراف من السلطات السعودية بتوقيف "بن نايف"، بينما شكك آخرون في صحة التغريدة، وتحدثوا عن اختراق للحساب.

وكان الأمير محمد بن نايف يشغل منصب ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، إلى أن تم إعفاؤه، في يونيو/ حزيران 2017، عقب عامين من توليه المسؤولية، ليخلفه في ولاية العهد محمد بن سلمان، نجل الملك سلمان بن عبد العزيز.

ونقلت الوكالة السعودية الرسمية للأنباء (واس) بيانا لمديرية السجون، مساء الأحد، قالت فيه إن حسابها على "تويتر" تعرض صباحا لــ"اختراق ونشر بعض التغريدات غير الصحيحة".

وأضافت المديرية أنه "تم استعادة الحساب، وحذف التغريدات المسيئة"، مقدمة اعتذارا لمتابعيها.

وتابعت أنها فتحت "تحقيقا في الإجراءات بحق كل من تثبت مسؤوليته عن هذا الفعل الإجرامي".

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المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

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