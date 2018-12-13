الخميس 13 ديسمبر 2018 11:48
السعودية تبدأ تشكيل تكتل سياسي جديد في منطقة البحر الأحمر
تسعى السعودية لتشكيل تحالف مع ست دول تطل على البحر الأحمر وخليج عدن، وهي منطقة استراتيجية ذات أهمية حيوية للملاحة العالمية وساحة تنافس على نحو متزايد مع منافسين إقليميين.
اجتماع دون التوصل لاتفاق نهائي:
- ممثلون عن مصر وجيبوتي والصومال والسودان واليمن والأردن التقوا في الرياض، الأربعاء، لبحث المبادرة دون التوصل إلى اتفاق نهائي، ومن المتوقع أن يجتمع فريق من الخبراء "قريبا" في القاهرة لإجراء محادثات فنية.
- لم تحضر إريتريا التي لها جزر بالبحر الأحمر وساحل يمتد لمسافة 1150 كيلومترا، كما لم تشارك إثيوبيا التي لا تطل على أي منافذ بحرية لكنها الأكبر من حيث عدد السكان في منطقة القرن الأفريقي.
- وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، قال للصحفيين بعد يوم من الاجتماعات المغلقة:"هذا يأتي في إطار جهود المملكة لحماية مصالحها ومصالح جيرانها... ومن أجل استقرار المنطقة التي نعيش فيها ومحاولة إقامة تضافر بين مختلف الدول".
- الجبير أضاف "كلما زاد التعاون والتنسيق بين دول هذه المنطقة، قل التأثير السلبي الخارجي عليها".
- وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، ترأس في الرياض أمس الأربعاء، اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن "ارسقا".
- شارك في الاجتماع، وزراء خارجية مصر والسودان والصومال وجيبوتي ونائب وزير الخارجية اليمني والأمين العام لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردني.
- تعتبر السعودية والإمارات حليفتها الخليجية ساحل القرن الأفريقي "جناحهما الأمني الغربي" وتخشيان أن يكتسب أعداؤهما موطئ قدم في المنطقة.
- منطقة البحر الأحمر تشمل أيضا مضيق باب المندب الذي يمر من خلاله ما يقدر بنحو 3.2 مليون برميل نفط يوميا إلى أوربا والولايات المتحدة وآسيا.
- خلال السنوات الأخيرة أصبح الممر المائي هدفا للقراصنة والمسلحين الحوثيين باليمن.
- السعودية أعلنت عن مشروعات عملاقة على البحر الأحمر منها منطقة اقتصادية بتكلفة 500 مليار دولار بالشراكة مع مصر والأردن بالإضافة إلى وجهة سياحية فاخرة، وذلك في"إطار مساعيها لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط".
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
كلمات مفتاحية