الخميس 10 أكتوبر 2019 18:19
السعودية: تأجيل النطق بالحكم على الداعية سلمان العودة
قال عبد الله العودة نجل الداعية السعودي المعتقل سلمان العودة، إن المحكمة المتخصصة في الرياض أجلت النطق بالحكم في قضية والده -الذي يواجه عقوبة الإعدام- إلى أواخر الشهر الجاري.
تأجيل النطق بالحكم
- كتب عبد الله العودة في تغريدة "بعد الاستعجال المريب في جلسات الوالد سلمان العودة، وبعدما تقرر سابقا النطق بالحكم اليوم الخميس، قررت المحكمة فجأة تأجيل النطق بالحكم" إلى 30 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
- حضر العودة خلال الأسابيع الماضية 7 جلسات على الأقل، بحسب نجله الذي أفاد بأن النيابة قدمت في إحدى هذه الجلسات "ما اعتبرته أدلة ضده، وهذه الأدلة عبارة عن 2000 تغريدة منشورة في حسابه بتويتر".
بعد الاستعجال المريب في جلسات الوالد #سلمان_العودة ، وبعدما تقرر سابقا النطق بالحكم اليوم.. قررت المحكمة فجأة اليوم تأجيل النطق بالحكم إلى يوم الأربعاء (تاريخ ٣٠ أكتوبر)!— د. عبدالله العودة (@aalodah) October 10, 2019
أسأل الله أن يفرّج عن الوالد والبقية
The hearing for my father has been suddenly postponed for October 30
ما القصة؟
- الشيخ العودة من بين 20 شخصا -منهم كتاب وصحفيون- تم توقيفهم منتصف سبتمبر/أيلول 2017، في سياق حملة توقيفات استهدفت معارضين في المملكة.
- تم اعتقال العودة بعدما نشر تغريدة في سبتمبر/أيلول 2017 رحب فيها بطريقة غير مباشرة بإمكانية التوصل إلى حل للأزمة مع قطر، بعدما قطعت السعودية وحلفاؤها العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة في يونيو/حزيران 2017.
- كان المدعي العام السعودي قد طالب بإعدام الشيخ العودة عند بدء محاكمته في سبتمبر/أيلول 2018، بحسب ما نقلته صحف محلية، موضحة أيضا أنه يواجه 37 تهمة.
- عائلة سلمان العودة قالت إن السلطات طلبت منه -ومن معارضين آخرين- تقديم دعم علني للرياض في نزاعها مع الدوحة، وهو الأمر الذي رفضه.
- كان عضو اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور الديمقراطي باتريك ليهي، دعا إلى الإفراج عن العودة.
- ليهي قال إنه حتى الآن لم تُقدم أي أدلة على ارتكاب العودة جريمة حقيقية "مقارنة بأمور ملفقة من قبل الحكومة السعودية وصفت بأنها جريمة".
- السيناتور الأمريكي أضاف أن قضية العودة و"سجناء الضمير الآخرين تظهر مجددا مدى نفاق وقسوة سياسات حكومة تزعم أنها إصلاحية".
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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